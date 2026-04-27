Critica Lomelí gestión de MC en Jalisco; exige acciones en seguridad, agua y transporte

El senador por Jalisco, Carlos Lomelí Bolaños, cuestionó el desempeño de los gobiernos de Movimiento Ciudadano en el estado y en el municipio de Guadalajara, al señalar que el modelo de gestión “está agotado y reprobado por la población”.

En rueda de prensa, el legislador sostuvo que, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del INEGI, Guadalajara se ubicó en marzo de 2026 como la segunda ciudad con mayor percepción de inseguridad en el país, con 90.2 por ciento de sus habitantes que dicen sentirse inseguros al salir a la calle.

“El 90.2 por ciento de sus habitantes se sienten inseguros al salir a la calle, lo que refleja la pérdida progresiva de la capacidad del gobierno municipal para ordenar y garantizar el funcionamiento de la ciudad. Ese es el verdadero tamaño del problema, aquí el fondo no es sólo administrativo, es político”, expresó.

El senador, integrante de Morena, afirmó que durante años se ha privilegiado la propaganda sobre la planeación y la opacidad sobre la rendición de cuentas.

“La ciudadanía ya hizo su parte: denunció, protestó, aguantó, y esperó. Quien no ha estado a la altura es el gobierno. Y lo digo sin rodeos: el gobierno está reprobado por la gente, y por eso la ciudadanía ahora actúa y pide que se vayan”, dijo.

Sobre el proceso de revocación de mandato contra la presidenta municipal de Guadalajara, señaló que responde al descontento social.

“Cuando un gobierno falla en garantizar estos derechos de manera simultánea, no estamos frente a errores aislados, estamos frente a un modelo de gobierno que está agotado y que ya no puede responder a las necesidades reales de Guadalajara y de su gente”, agregó.

Lomelí Bolaños también planteó una serie de exigencias a las autoridades estatales y municipales, entre ellas la implementación de una estrategia de seguridad, acciones preventivas ante inundaciones, mejoras en el transporte público y garantizar el acceso a agua limpia.

El legislador indicó que el descontento ciudadano se refleja en diversas acciones recientes.

“Eso no lo inventamos nosotros, lo dice la calle, lo dice el amparo colectivo contra el SIAPA, lo dice la revocación. Y cuando un gobierno reprueba en agua, transporte, seguridad e inundaciones, la ciudadanía tiene derecho a exigir un cambio”, afirmó.

Entre las propuestas que planteó se encuentran realizar una auditoría técnica al SIAPA, revisar la tarifa y condiciones del transporte público, intervenir puntos críticos de inundación, fortalecer la seguridad por zonas y establecer mecanismos de rendición de cuentas con indicadores y plazos definidos.