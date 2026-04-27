Alumnos de la Preparatoria de Santa Anita solicitan mas unidades de transporte para llegar a tiempo a clases

La presidenta de Tlaquepaque se reunió con el director de la Prepa de Santa Anita y con los dirigentes estudiantiles.

Hace dos meses, el director de la Preparatoria Regional de Santa Anita de la Universidad de Guadalajara (UdeG), Jaime Nuño, hizo una petición formal a la Secretaría de Transporte (Setran) para atender la falta de unidades y de rutas para que los estudiantes acudan a clases.

Ante el reclamo de los estudiantes por la falta de transporte público, la presidenta municipal de Tlaquepaque, Laura Imelda Pérez Segura, acudió al plantel este lunes y dijo que le pedirá al titular de la Setran, Diego Monraz, que atienda el problema.

“Hoy nos encontramos aquí en la Preparatoria Regional de Santa Anita. Se encuentra conmigo el director de la institución, Jaime Nuño y nos comparten que la Prepa Regional de Santa Anita carece de un servicio de transporte digno y eficiente. Y es que, desde la construcción de Mi Macro Periférico, muchas rutas que abastecían la demanda de transporte en esta prepa dejaron de pasar”, explicó la funcionaria municipal.

Incluso, desde 2024 se han estado solicitando mas rutas de transporte público que puedan circular por la zona de la preparatoria.

La petición exige que haya más frecuencia de paso de las rutas 182 A, 619 en sus dos vías y la A05 ruta complementaria de Mi Macro Periférico. Algunas de estas rutas tardan hasta una hora en pasar y eso afecta a los alumnos para llegar a tiempo a las aulas.

La solicitud formal de que se otorgue un mejor servicio de transporte se hizo desde hace dos años y se refrendó el pasado 26 de febrero. La Preparatoria de Santa Anita presentó un oficio a la Setran, pero no ha habido solución.

Las autoridades de la preparatoria solicitaron desde el 24 de abril, a la alcaldesa de Tlaquepaque que intervenga ante el secretario de Transporte, Diego Monraz Villaseñor.

“El viernes 24 de abril nos hicieron llegar un oficio y hoy estamos escuchando y atendiendo esta necesidad tan importante para las y los estudiantes, y no solo para ellos, sino para toda la gente de Tlaquepaque que usa estas rutas para trasladarse. Sabemos que nuestra gente merece un transporte público eficiente, digno y seguro”, añadió.

El problema de falta de camiones lo viven no solo la mayoría de los 1,800 estudiantes de la Preparatoria de la UdeG, sino los habitantes de Santa Anita.