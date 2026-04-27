El SIAPA anunció que a finales de junio quedarán saneados todos los tanques de potabilización de agua

Ismael Jáuregui (SIAPA), Mirna Avilés (CICEJ) y Ernesto Marroquín (Secretaría de Gestión del Agua).

Para enfrentar la crisis de calidad del agua que surte a los hogares el Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA), el organismo se trazó un trabajo urgente de tres meses para lavar y sanitizar todos los tanques de potabilización de agua.

El director del SIAPA, Ismael Jáuregui Castañeda, informó que a finales de junio se concluirá con esa tarea que comenzó el 1 de abril, apenas asumió el cargo.

Añadió que esa labor ha afectado la presión del agua en algunas colonias.

“Con trabajo operativo, desde la dirección, se empezaron a generar saneamientos de todos los tanques. Es un proyecto de tres meses para lavar todos los tanques. Empezamos bien, por ahí ha habido opiniones que ya basta de tanto lavado porque ha bajado el volumen en las colonias y ha bajado presiones. Hay otros que se tiene que vaciar el tanque y sanear, sanitizarlo y ponerlo otra vez en operación: nos lleva un promedio de tres a cinco días”, explicó.

Jáuregui Castañeda habló ante directivos del Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Jalisco (CICEJ), donde reconoció que se sacó la ‘rifa del tigre’, pero es un tigre viejo, apuntó.

“Muchos dicen (que me saqué) ‘la rifa del tigre’. Sí, la rifa del tigre, pero es un tigre viejo, sin dientes, sin garras, pulgoso y como querramos decirlo. De broma lo digo, pero es un tigre y al tigre tenemos que buscar la manera de cómo renovarlo y este proceso nos va a llevar muchísimo trabajo donde no solo el área gubernamental, sino el área ciudadana y el área complementaria, incluso la industria privada tendrá que entrale para renovar este esquema”, subrayó Jáuregui.

La presidenta del CICEJ, Mirna Avilés Mis, informó que durante tres días se realizarán las Jornadas de Gestión Hídrica, con especialistas, autoridades y ciudadanos, a fin trazar una ruta de largo plazo y así destrabar la crisis del agua en Guadalajara.

“Hoy tenemos que decirlo con claridad. No podemos seguir bajo la lógica de reacción. No podemos seguir resolviendo la urgencia del día a día, sin atender el problema de fondo. No podemos seguir administrando una crisis ni patéandola hacia adelante, tenemos que empezar a resolver, porque lo que está en juego no es menor. Estamos hablando de un tema que pone en riesgo el derecho humano fundamental, que es el acceso al agua”, dijo.

En esta primera Jornada, asistieron también el secretario de Gestión Integral del Agua, Ernesto Marroquín y el director técnico del Organismo de Cuenca Lerma-Santiago de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Carlos Vite Cárdenas.