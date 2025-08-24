Hace un año colapsó parte de la bóveda del Parián; caen 50% las ventas

La parte exterior del Parián permanece cerrada. El sitio es emblemático de Tlaquepaque. Se construyó en 1878, pero se usa como lugar turístico desde 1905.

Fue hace casi un año cuando una parte de la bóveda del Parián de Tlaquepaque se vino abajo, por las lluvias del temporal en 2024. El derrumbe ocurrió el 3 de septiembre.

A casi un año del derrumbe, los propietarios de las 18 cantinas tienen confianza en que el sitio quedará remodelado al 100% en noviembre, como se los prometieron.

Este domingo, no había una gran asistencia de turistas. Algunas familias ocupaban los equipales del interior del Parián, ya que la zona de mesas que da al exterior permanece cerrada por los trabajos de restauración.

Uno de los propietarios de los negocios que pidió no ser identificado, relató que las ventas en este tiempo de obras han caído entre 40 y 50%.

“Tengo entendido que para noviembre ya debe estar terminado. Vemos que se avanza conforme a lo previsto, a lo mejor al final salen detalles , pero al parecer va todo bien”, expresó.

Los restauranteros señalaron que no ha habido atrasos en las obras que tienen el aval del Instituto Nacional de Antropología de Historia (INAH), ya que el inmueble es un sitio patrimonial, pues fue construido desde 1878 y se usa como sitio turístico desde 1905, donde se ofrecen las tradicionales cazuelas con tequila, la birria y otros platillos típicos.

“Creemos que sí nos bajó 50% de venta. Afuera teníamos una terraza, la gente veía y se pasaba y ahorita es muy complicado. Algunas personas todavía están asustados, porque ven tapado y no quieren entrar. Es muy complicado todavía”, indicó el comerciante.

El Parián espera buena afluencia de visitantes los días 15 y 20 de septiembre, por las celebraciones del Grito de Independencia, en el kiosco y en la Presidencia Municipal. “Las Fiestas Patrias sí nos ayudan, esperamos que venga mucha gente”, dijo.