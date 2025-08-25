El Salto inaugura purificadora de agua en Las Pintitas

El Gobierno Municipal de El Salto puso en marcha una planta purificadora de agua potable en la colonia Las Pintitas, con el objetivo de ofrecer a bajo costo este servicio a la población. La presidenta municipal, Nena Farías, explicó que el programa busca aliviar la carga económica de las familias.

“Sabemos que a veces no alcanza para todos los gastos de la casa y esperemos que con este proyecto podamos apoyar a las familias”, expresa la presidenta municipal.

El Salto abre purificadora de agua bienestar (Cortesía)

El nuevo punto de abasto se ubica en la calle Emiliano Zapata y Rosales. Ahí se podrá lavar y rellenar desde botellas de 4.5 litros hasta garrafones de 20 litros, con un precio de cinco pesos por garrafón.

De acuerdo con el Ayuntamiento, la planta cuenta con un pozo propio y los estudios necesarios avalados por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), lo que garantiza la calidad del agua.

Este es el primer despachador de agua que se instala en el municipio, y ya se realizan estudios para determinar la viabilidad de colocar otros en distintas colonias.