Familia encontrada muerta en San Andrés era de Michoacán; el padre vendía y compraba carros

La Fiscalía de Jalisco informó que tiene “avances importantes en torno a los asesinatos de los cuatro integrantes de una familia, cuyos cuerpos fueron encontrados abandonados la mañana del viernes 22 de agosto en la Colonia San Andrés de Guadalajara”; también dio a conocer que las víctimas eran originarias de Michoacán, en donde el padre de familia se dedicaba, presuntamente, a la compra venta de vehículos.

Se precisó que los fallecidos eran un hombre de 36 años de edad, una mujer de 32, una niña de 7 y su hermano de 13, cuyos cuerpos ya fueron ya entregados a sus familiares que se presentaron en la morgue metropolitana.

La Fiscalía indicó que la investigación de la otra masacre de esta semana -ocurrida el jueves 21 a la medianoche en el municipio de El Arenal- fue atraída por su Unidad Especializada en Homicidios Intencionales y que existe un operativo en amplia zona en busca de los responsables del suceso.

CATEAN Y ASEGURAN TALLER AUTOMOTRIZ

Respecto al multihomicidio de la familia hallada en una Ford Pickup de reciente modelo que tenía dos días y medio con los cuatro cadáveres a bordo, estacionada en el Barrio de San Andrés, la Fiscalía de Jalisco señaló que dentro de las pesquisas “se realizó el cateo de un taller mecánico donde se presume que estuvo la camioneta en la que fueron encontradas las víctimas, antes de que fuera abandonada en su última ubicación.

Agregó sin precisar más que “el sitio se encuentra bajo resguardo de las autoridades y ahí trabajan peritos del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses para la fijación de indicios e integrarlos a la carpeta de investigación”.

Enfatizó la dependencia que las indagatorias del caso han incluido la “revisión de cientos de horas de grabaciones del C5, aunado al cruce de información con las áreas de Inteligencia de la Secretaría de Seguridad del Estado, la Guardia Nacional y otras instituciones federales”.

En el caso de la masacre en el municipio de El Arenal los restos de las cinco víctimas también ya fueron entregados a sus familiares, según informó la Fiscalía.

Una de ellas era una abogada de 48 años de edad; su hija de 16, y su otro hijo de 18, además de un adulto de 37 años que al parecer era pareja sentimental de la litigante, y un muchacho de 18, novio de la adolescente.

A los cinco los acribillaron en su casa del Fraccionamiento La Cima, con una pistola calibre 9 milímetros y una escopeta calibre 12.

La finca escenario del atentado, que se ubica en la Avenida Europa y la Calle Grecia, está siendo procesada por peritos forenses.

Aparte, se dio a conocer que se despliega un operativo en por lo menos cuatro municipios de la región por efectivos de la Secretaría de Seguridad Jalisco y la Guardia Nacional “para dar con el paradero de los responsables de este crimen”, lo que hace presumir que se tienen pistas de los autores de este suceso criminal.