Lamenta UdeG muerte de ex alumno de prepa asesinado con su familia en El Arenal

La Preparatoria Regional de El Arenal. Lamenta UdeG asesinato de joven egresado

La Universidad de Guadalajara publicó su condolencia por la muerte de uno de sus ex alumnos egresado del bachillerato en El Arenal, quien fue asesinado a tiros a la medianoche del pasado jueves 21 en el Fraccionamiento La Cima, en dicho municipio, junto con otros cuatro familiares suyos.

A través de redes sociales se publicó que “Con mucho pesar, la Escuela Preparatoria Regional de El Arenal despide a uno de los suyos”.

“Nos unimos al dolor por el fallecimiento de nuestro ex-alumno Moasit Eskaycaf Águila Alvarado, quien formó parte del Bachillerato Tecnológico en Turismo y que siempre será recordado por su entusiasmo y dedicación académica”, agregó el post.

“Expresamos nuestras más sinceras condolencias a su familia, amistades y seres queridos en este difícil momento, deseándoles fortaleza y pronta resignación ante tan irreparable pérdida”.

Moasit Eskaycaf Águila actualmente era abogado y tenía 23 años de edad. El pasado jueves fue atacado en su casa, situada en la confluencia de la Avenida Europa y la Calle Grecia, en La Cima, municipio de El Arenal, por individuos armados que masacraron a otros cuatro integrantes de su familia, incluidos su madre, también abogada, Judith Alvarado Rodríguez, de 48 años; su hermana Katerine Yunuen, de 16; un hombre llamado Alejandro Flores Hermosillo, identificado como pareja de Judith, además de otro joven, señalado como novio de Katerine Yunuen.

Entre el 9 de julio y el 22 de agosto de este año, se han cometido tres casos de multihomicidios en Jalisco, con saldo de 13 personas muertas, incluidos cuatro niños.

La mañana de este viernes 23, la policía revisó una Ford Ranger pickup, doble cabina, color gris, de reciente modelo, que se hallaba abandonada desde la noche del martes 20 en la Calle Jorge Delorme y Campos, entre Pensador Mexicano y la Calle Medrano, del barrio de San Andrés, en Guadalajara.

El vehículo, del que ya emanaban fuertes olores a putrefacción, tenía adentro de la cabina los cadáveres de una niña y un niño de 10 y 5 años aproximadamente, envueltos en plástico en un solo bulto; mientras que en la caja yacían los cuerpos de un hombre de unos 40 años de edad, y una mujer de 35, también en plástico y con una llanta encima.

Después de esos dos casos de multihomicidios, Juan González Castañeda, comisario de la Policía Preventiva de la Secretaría de Seguridad Jalisco, aseguró que se realizó una reunión para ajustar la estrategia en la materia.

“El Secretario de Seguridad, Juan Pablo Hernández González, está en reunión con el Fiscal del Estado (Salvador González De los Santos), así como con generales de la Guardia Nacional y Defensa, viendo precisamente los temas de seguridad en el Estado y los ajustes que debemos hacer para la seguridad”, indicó el mando policiaco.

DOS POLICÍAS DE ZAPOPAN CAPTURADOS POR MASACRE DE FAMILIA APARECIDA EN SAN CRISTÓBAL DE LA BARRANCA

El pasado 9 de julio fueron encontrados en San Cristóbal de la Barranca los cuerpos sin vida de cuatro miembros de una familia vecina de La Magdalena, municipio de Zapopan.

En la cuenta de familias masacradas en menos de mes y medio en Jalisco, con este hecho sumarían 13 víctimas.

Este crimen, según lo que ha logrado establecer la Fiscalía de Jalisco, se debió a que el padre de familia era prestamista y un hermano suyo así como dos policías de Zapopan, urdieron un plan para robarlo y terminaron matándolo al igual que a tres familiares de él.

Un niño de 9 años sobrevivió. A la fecha, la Fiscalía ha detenido a cuatro presuntos responsables de esa masacre, entre ellos el hermano del prestamista y dos agentes de la ex villa maicera.