Asesinaron a otra influencer en Jalisco

FOTO: esmeraldafg222

Uno de los cuatro cadáveres encontrados dentro de una camioneta que tenía tres días abandonada en el Barrio de San Andrés, en Guadalajara, era el de la tiktoker Esmeralda Ferrer Garibay, de 32 años de edad, residente de Michoacán. Los otros cuerpos eran los de sus hijos Regina, de 7, y Gael Santiago, de 13 años, así como el de su marido Roberto Carlos Gil Licea.

En rueda de prensa del Gabinete de Seguridad del Gobierno de Jalisco, el vicefiscal de Investigación Criminal, Alfonso Gutiérrez Santillán, expresó que por ahora las indagatorias para aclarar la masacre de esa familia se centran en las actividades del esposo de la influencer más que en los de ella. El hombre compraba y vendía vehículos “y también parece que se dedicaba al cultivo de los jitomates allá en Michoacán”, dijo el funcionario.

Gutiérrez Santillán informó además que existen varios indicios de sangre y de restos de balas que hacen presumir que dentro de un taller mecánico de la Avenida Ejido, fue donde ocurrió el cuádruple asesinato.

Familia encontrada muerta en Guadalajara

Dicho negocio automotriz fue cateado por la Fiscalía del Estado después de que tras el análisis de videos se pudo detectar que de ahí salió la Ford Ranger Pickup, color gris, la noche del pasado martes 19 de agosto, antes de ser abandonada con los cadáveres de los dos adultos y los dos niños en la Calle Jorge Delorme y Campos, al cruce con Pensador Mexicano, lugar en donde fueron descubiertos hasta la mañana del viernes 22.

En el cateo, la Fiscalía encontró los indicios balísticos y hemáticos que hacen presumir que en el sitio ultimaron a la familia de la influencer. También ahí fueron retenidos dos trabajadores del taller, Héctor Manuel Valdivia Martínez, de 47 años, y otra persona identificada como “El Chino”.

Fue desaparecido luego de ser interrogado sobre masacre de familia

Ambos estuvieron siendo interrogados en las instalaciones del Ministerio Público estatal ubicadas en la Calle 14, de la Zona Industrial, de donde salieron libres cerca de la medionoche del domingo 24, pero luego de que varios familiares de Héctor Manuel fueron a recogerlos, un comando armado, compuesto por una docena de hombres que iban en dos camionetas y una motocicleta, los interceptó.

Los sujetos se llevaron por la fuerza a Héctor Manuel junto con su cuñado José Manuel Arredondo Roldán, de 46 años, y su yerno Gary Omar Silva González, de 30. Los tres se encuentran desaparecidos.

Familiares de ellos se manifestaron el martes pasado afuera de Casa Jalisco para pedir su pronta localización; aparte aseguraron que al otro trabajador del taller automotriz también se lo llevaron privado de la libertad, pero en la rueda de prensa de este jueves, la vicefiscal de Desaparecidos, Blanca Trujillo, señaló que en los videos del caso se pudo corroborar que este hombre logró escapar del grupo armado.

El asesinato de Esmeralda Ferrer se suma al de otra influencer, Valeria Marquez, quien fue muerta a tiros el 13 de mayo de 2025 durante una transmisión que realizaba en vivo a través de Internet, desde un centro comercial en el municipio de Zapopan.

INDAGAN SI INFORMACIÓN PARA “LEVANTAR” A TRABAJADOR DE TALLER PROVINO DEL INTERIOR DE FISCALÍA

El fiscal de Jalisco, Salvador González De Los Santos, señaló este jueves que los individuos que se llevaron privados de la libertad a Héctor Manuel Valdivia, así como a su cuñado y su yerno, estuvieron alrededor de dos horas merodeando las cercanías de las instalaciones del Ministerio Público en la Zona Industrial.

A pregunta expresa, González de Los Santos recalcó que en este caso se agotan todas las líneas de investigación posibles y no descartó una posible filtración del interior de la Fiscalía con información para los sujetos que cometieron este delito de desaparición.