Los investigan por masacre de familia y tras salir de la Fiscalía, un comando los desaparece

Fue desaparecido luego de ser interrogado sobre masacre de familia

Cuatro hombres habrían sido privados de la libertad unos minutos después de que dos de ellos salieron de la Fiscalía del Estado en la Zona Industrial de Guadalajara, tras ser investigados en relación a la muerte de cuatro integrantes de una familia cuyos cadáveres fueron dejados dentro de una camioneta en el Barrio de San Andrés.

Héctor Manuel Valdivia Martínez, de 47 años; su cuñado José Manuel Arredondo Roldán, de 46; su yerno Gary Omar Silva González, de 30, y otra persona de la que sólo se sabe que le apodan “El Chino”, son las víctimas.

El primero de ellos y “El Chino” son empleados de un taller de amortiguadores y suspensiones situado en la Avenida Ejido, en el Barrio de San Andrés, al oriente de Guadalajara. Dicho lugar fue asegurado por la Fiscalía de Jalisco luego de que el pasado viernes 22, cerca de ahí, a menos de 500 metros, fue hallada una camioneta Ford Pickup doble cabina, en la que estaban los cuerpos sin vida de un hombre y una mujer adultos y de un adolescente y una niña, integrantes todos de una familia vecina de Michoacán.

En las indagatorias se estableció que el vehículo en el que yacían las cuatro víctimas fue dejado en el sitio desde el pasado martes 19 por la noche y que antes había estado en el referido taller mecánico.

Debido a ello, agentes de Homicidios Intencionales habrían llevado a interrogar a Héctor Manuel Valdivia y a su compañero de trabajo conocido sólo por su apodo.

Durante los primeros minutos del lunes 25, después de que ambos salieron de las instalaciones de la Fiscalía del Estado situadas en la Calle 14, de la Zona Industrial, varios familiares de Héctor acudieron a recogerlos en dos automóviles y se dirigieron al cruce de Lázaro Cárdenas y Gobernador Curiel, para que “El Chino” pudiera tomar un taxi hacia su domicilio.

José Manuel Arredondo había acudido por su cuñado

Fue entonces que fueron abordados por unos 12 hombres armados que llegaron en dos vehículos y una motocicleta y se llevaron a los dos empleados del taller y también al cuñado y al yerno de Héctor Manuel Valdivia, quienes eran parte del grupo de familiares que habían ido por él a la Calle 14.

Se dijo que a otros integrantes de la familia de Héctor Manuel, incluidas mujeres, el comando armado los golpeó y despojó de sus pertenencias y teléfonos celulares.

Este martes, hubo una manifestación afuera de Casa Jalisco en donde los consanguíneos de Héctor Manuel exigieron con pancartas que se localice a estos desaparecidos.

Poco después de la protesta, la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Jalisco publicó las cédulas correspondientes a Héctor Manuel Valdivia, su cuñado José Manuel Arredondo y su yerno Gary Omar Silva.

Gary Omar Silva fue "levantado" junto con su suegro

Además, la Fiscalía del Estado difundió un comunicado asegurando que “en tiempo y forma inició con los actos de investigación para esclarecer la desaparición” de los tres hombres y confirmó que “una de las víctimas forma parte de una carpeta de investigación activa iniciada la mañana del pasado viernes en la Colonia San Andrés de Guadalajara”.

De el hombre apodado “El Chino” las instancias oficiales no han manejado información, lo que hace suponer que sus familiares no se han presentado a levantar la denuncia por su desaparición.