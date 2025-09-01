Entregan al Ministerio Público a hombre que desarmó a policías de Tequila

Zafarrancho en Tequila, Jalisco

La Fiscalía de Jalisco confirmó que le fue puesto a disposición el hombre que durante la tarde del pasado domingo 31 de agosto, se resistió a ser arrestado por policías municipales de Tequila, a uno de los cuales le quitó un pistola y pese al forcejeo con varios de los elementos uniformados pudo accionarla en 16 ocasiones. Los disparos fueron realizados al piso y aunque todo sucedió frente a una gran cantidad de personas, no se reportan heridos de bala.

El suceso tuvo lugar enfrente de la plaza principal del pueblo mágico, a un costado de la Parroquia de Santiago Apóstol. Algunos videos del incidente fueron compartidos en redes sociales.

En Albino Rojas y Benito Juárez en el centro de Tequila Jalisco en un intento de un arresto, un turista borracho por falta administrativa desarmó a un policía municipal y disparó en varias ocasiones al piso, aseguran policías que no hubo lesionados solo el susto para todos. pic.twitter.com/w89qFzYumc — JALISCO ROJO OFICIAL (@JaliscoRojo) September 1, 2025

Se presume que todo inició porque el sujeto y otro hombre estaban alcoholizados y haciendo escándalo, entonces policías municipales intentaron someterlos, pero opusieron resistencia, e incluso uno de ellos daba de alaridos.

A pesar de que al intento de detención se agregaron varios agentes, algunos con armas largas, la situación se complicó al grado de que como ya se dijo, uno de los individuos se apoderó de la pistola y la detonó antes de finalmente ser sometido.

Todo indica que los disparos no lesionaron a nadie; solo una mujer quedó inconsciente pero fue por la impresión.

La Fiscalía de Jalisco confirmó la mañana de este lunes que el Ministerio Público con jurisdicción en la región recibió a uno de los detenidos involucrados en el zafarrancho y tendrá que determinar los delitos en los que presuntamente incurrió.

El hombre podría ser acusado de resistencia de particulares, delitos contra representantes de la autoridad o incluso tentativa de robo y de homicidio, dependiendo del análisis de las circunstancias de lo ocurrido.