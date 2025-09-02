Alcaldesa de Tlaquepaque visita el CRIT Occidente y reconoce su labor social

La presidenta municipal de San Pedro Tlaquepaque, Laura Imelda Pérez Segura, realizó un recorrido por el Centro de Rehabilitación e Inclusión Infantil Teletón (CRIT Occidente), donde reconoció la labor que esta institución realiza en beneficio de niñas, niños y jóvenes con discapacidad.

Durante la visita, la alcaldesa señaló que en el municipio son atendidas 370 familias en el CRIT, lo que representa un acceso a terapias y rehabilitación que de otra manera sería inalcanzable para muchas personas.

“Es como un sueño para las familias que tienen una persona con discapacidad, ya que por fuera no podrían atenderlo jamás, por fuera los costos son altísimos”, expresó Pérez Segura.

De acuerdo con la información compartida, en el CRIT Occidente actualmente se atiende a alrededor de dos mil 500 pacientes, con el apoyo de donativos y la participación de voluntarias, voluntarios y personas comprometidas con el bienestar social.

La presidenta municipal afirmó que desde el Gobierno de Tlaquepaque se buscarán mecanismos para respaldar y fortalecer iniciativas que, dijo, “cambian vidas”.