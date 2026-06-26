Catean finca en Tonalá y localizan un auto robado e indicios de otros siete

En el lugar estaba oculto un Mazda 2025 robado con violencia

Agentes de la Unidad de Investigación Especializada en Robo de Vehículos desahogaron una orden de cateo en el municipio de Tonalá, y aseguraron un automóvil modelo 2025 robado, así como placas y tarjetas de circulación pertenecientes a por lo menos otros siete carros con reporte de robo.

Se presume que el lugar era utilizado para remarcar carros robados.

La Fiscalía de Jalisco informó que las investigaciones que permitieron localizar la finca, derivaron de la denuncia por el robo con violencia de un vehículo Mazda, CX 50, modelo 2025, ocurrido el pasado 23 de junio en la Colonia Mirador del Sol, en Zapopan.

Los investigadores especializados en la materia obtuvieron pistas del lugar en donde podría hallarse la unidad hurtada, por lo que tramitaron una orden de cateo.

Un juez autorizó la orden de cateo en el inmueble ubicado en la Colonia El Ahuatan, municipio de Tonalá, donde el Ministerio Público y la Policía de Investigación recuperaron el automotor y aseguraron cuatro placas y tres tarjetas de circulación correspondientes a automotores con reporte de robo (seis de Jalisco y uno del estado de Colima).

Además había 19 sobres con stickers para remarcar series y motores de vehículos de las marcas Honda, Mazda, Hyundai y Peugeot y tres placas de circulación con reportes de robo y carpeta de investigación por extravío y un engomado de placas del estado de Jalisco.

La finca quedó asegurada

La Fiscalía señaló que el inmueble quedó asegurado y los indicios fueron fijados para continuar con las indagatorias correspondientes para el esclarecimiento de los hechos y el deslinde de responsabilidades.