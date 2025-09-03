Comienza diplomado en protección integral de niñas, niños y adolescentes en Jalisco

Formación. El diplomado arrancó en las instalaciones de la UNIPOL y concluirá en diciembre.

Con el firme propósito de fortalecer las capacidades institucionales de quienes velan por la seguridad pública en el estado, la Secretaría Ejecutiva del Sistema de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (SE SIPINNA) Jalisco, en colaboración con la Universidad de la Policía de Jalisco (UNIPOL), dio inicio al Diplomado en Intervención Diferenciada y Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes.

La ceremonia inaugural se llevó a cabo en las instalaciones de la UNIPOL, marcando el arranque de una formación especializada que se extenderá hasta diciembre. Participan 30 elementos de seguridad pública, tanto estatales como municipales, provenientes del Área Metropolitana de Guadalajara.

Este diplomado está diseñado para quienes desempeñan un papel crucial en la prevención de riesgos y en la defensa de los derechos de la niñez y adolescencia. El programa incluye módulos sobre derechos humanos, atención en contextos de vulnerabilidad, prevención de violencias, actuación interinstitucional y protocolos de protección integral.

Durante el evento, estuvieron presentes Agustín de Jesús Rentería Godínez, Director General de la Universidad Policial del Estado, y Thais Loera Ochoa, Secretaria Ejecutiva del SIPINNA Jalisco. Fue precisamente Loera Ochoa quien impartió la primera clase, centrada en la Convención sobre los Derechos del Niño, destacando su relevancia como un cambio de paradigma en la forma de entender a niñas, niños y adolescentes.

“Hablar de la Convención es hablar de un cambio de paradigma. Implica reconocer que las niñas, niños y adolescentes no son objetos de protección, sino personas con derechos plenos, cuya voz debe ser escuchada y tomada en cuenta en cada decisión”, expresó Loera Ochoa.

La Secretaria también subrayó el compromiso del SE SIPINNA Jalisco de trabajar de manera articulada con todas las instancias para asegurar que ningún niño, niña o adolescente quede atrás.

Con esta iniciativa, el Gobierno de Jalisco reafirma su compromiso de construir entornos seguros, inclusivos y garantes de derechos, consolidando un esfuerzo interinstitucional en beneficio de la niñez y adolescencia del estado.