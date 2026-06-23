Restaurantes de Jalisco brillan en los Wine Spectator Restaurant Awards 2026

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Jalisco reafirma su liderazgo como uno de los principales destinos gastronómicos de México tras la publicación de los Wine Spectator Restaurant Awards 2026, que distinguen la excelencia en programas de vino y experiencias culinarias a nivel mundial.

En la categoría Award of Excellence, fueron reconocidos los restaurantes La Mantequería y Roothouse en Guadalajara, ambos con propuestas que destacan por su enfoque en vinos mexicanos y cocina de inspiración mediterránea. En Puerto Vallarta, los galardones correspondieron a La Corona y Café des Artistes by Thierry Blouet, este último con una selección de etiquetas provenientes de México, California, Francia, Argentina y Chile.

Los Wine Spectator Restaurant Awards evalúan la calidad de las cartas de vino, la coherencia con la propuesta gastronómica, el servicio y la experiencia integral ofrecida a los comensales. En la edición 2026, más de 4 mil restaurantes de 87 países y territorios fueron distinguidos: 2 mil 83 con el Award of Excellence, mil 830 con el Best of Award of Excellence y 99 con el máximo reconocimiento, el Grand Award.

La presencia de restaurantes jaliscienses en este listado internacional fortalece el posicionamiento del estado como referente gastronómico y turístico, al tiempo que refleja el compromiso del sector con la excelencia, la innovación y la promoción de experiencias culinarias de clase mundial.

Estos reconocimientos también impulsan la visibilidad de los programas de vino mexicanos en el escenario internacional, al destacar propuestas que integran etiquetas nacionales con producciones de regiones consolidadas y emergentes. La inclusión de restaurantes de Jalisco en este selecto grupo contribuye a abrir nuevas oportunidades para productores locales y a consolidar la identidad vinícola del país.

Asimismo, la distinción refuerza la estrategia de promoción turística de Jalisco, que busca posicionar al estado como un destino integral donde la gastronomía, la cultura y la hospitalidad se conjugan para ofrecer experiencias únicas. La presencia en los Wine Spectator Restaurant Awards 2026 se convierte en un aval de calidad que potencia la atracción de visitantes nacionales e internacionales.