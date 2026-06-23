Piden al TEPJF que conserve paridad en 8 municipios de Jalisco para postular solo a mujeres

Los colectivos hicieron un proununciamiento en defensa de la conquista de la paridad en ocho municipios de la entidad.

Diversos colectivos feministas hicieron un llamado a los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) para que rectifiquen el proyecto de dictamen, a fin de que se conserve la decisión de que ocho municipios tengan en forma exclusiva candidaturas de mujeres a las alcaldías, entre ellas los municipios de Zapopan y Tonalá.

Las asociaciones Aúna México, Cladem, G10 por Jalisco, Incidir y la Red de Académicas Jalisco, entre otras, hicieron un pronunciamiento previo al fallo que dará la Sala Superior del TEPJF, donde la magistrada Claudia Valle Aguilasocho, propuso un dictamen de “alarmante retroceso democrático”, al dejar que sean los partidos políticos los que definan los criterios de paridad en esos ocho municipios, donde nunca ha gobernado una mujer.

Beatriz Rangel Juárez, directora de Aúna capítulo Jalisco y ex consejera electoral, explicó lo siguiente:

“Nos parece eso un retroceso muy lamentable si es que se llega a votar por una mayoría esta tarde y por eso es que estamos llamando a los medios de comunicación para que con su intervención nos permitan visibilizar esta gran inconformidad que las mujeres jaliscienses -con el acompañamiento de partidos políticos- con un legítimo reclamo desde nuestra trayectoria como defensoras de la participación política en muchas otras batallas previas, que esta sentencia no pase, que este proyecto se revoque”, aseveró.

La abogada Diana Arredondo, representante de Mujeres Líderes que Inspiran, explicó que detrás de esta sentencia pueden estar actores políticos y grupos de poder que se resisten a que las mujeres gobiernen municipios importantes como Zapopan o Tonalá.

“Ellos hicieron acuerdos y concertaciones políticas a espaldas y por fuera del procedimiento que, a final de cuentas, me permito afirmar que fue lo que dio lugar al retraso en la emisión de la resolución del Tribunal Local y la posterior confirmación por la Sala Regional Guadalajara. ¿Quién está detrás de la resistencia y de los detractores de la paridad?, precisamente los liderazgos en los institutos políticos que no propician ni a estar a favor de la paridad y avance progresivo e histórico de las mujeres”, dijo.

Las agrupaciones que hicieron el pronunciamiento señalaron que actúan en defensa de los ocho municipios que ya tenían un criterio para que ahí únicamente se postularan mujeres candidatas.

Tal es el caso de Zapopan, Tonalá, Chapala, Poncitlán, Lagos de Moreno, La Barca, Autlán e Ixtlahuacán de los Membrillos.