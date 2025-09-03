Lluvias muy fuertes y oleaje elevado afectarán este miércoles a Jalisco

Guadalajara, Jalisco Mañana nublada (x:@meteororet66)

Este miércoles 3 de septiembre, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que la presencia de la onda tropical núm. 30, en combinación con un canal de baja presión y el ingreso de humedad del Pacífico, mantendrá condiciones meteorológicas adversas en el occidente del país. En Jalisco se prevén lluvias puntuales muy fuertes (50 a 75 mm) durante la tarde y noche, acompañadas de tormentas eléctricas, caída de granizo, rachas de viento de hasta 60 km/h en la costa y oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura.

Estas condiciones podrían provocar inundaciones repentinas, deslaves, crecida de ríos y arroyos, así como complicaciones en caminos y carreteras del estado. El ambiente se mantendrá cálido a caluroso, con temperaturas máximas de entre 30 y 35°C.

...en Guadalajara

La capital jalisciense inició la jornada con 18°C bajo un ambiente fresco. Conforme avance la mañana, las temperaturas oscilarán entre los 21 y 24 °C hacia el mediodía, con cielo parcialmente soleado.

A partir de las 14:00 horas se incrementará la nubosidad y habrá probabilidad de tormentas, alcanzando más del 50 % de posibilidad de lluvia hacia la tarde. Entre las 15:00 y 20:00 horas se espera el periodo más intenso, con tormentas eléctricas y descargas acompañadas de ráfagas de hasta 17 km/h.

Durante la noche, la temperatura descenderá a 19°C, bajo un cielo nublado y condiciones que podrían extender las lluvias intermitentes hasta la madrugada del jueves.

Recomendaciones

Protección Civil Jalisco exhortan a la población a no cruzar ríos ni arroyos crecidos, evitar transitar por calles inundadas, retirar objetos sueltos de balcones y azoteas y mantenerse atentos a los avisos oficiales.