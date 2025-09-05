El Comité de Participación Social (CPS), la Secretaria Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Jalisco (SEAJAL), el Gobierno Municipal de Zapopan, el Colegio de Bachilleres del Estado de Jalisco (COBAEJ), la Contraloría Ciudadana de Zapopan y la Dirección de Transparencia y Buenas Prácticas del Municipio de Zapopan, convocan a jóvenes de 15 a 18 años y al público en general a participar en la primera edición del concurso Transparencia, Ética e Integridad, iniciativa que busca fomentar valores fundamentales en la vida pública y cotidiana a través de plataformas digitales.

Zapopan lanza concurso en TikTok para promover transparencia, ética e integridad (Cortesía)

Los interesados podrán participar de manera individual o en equipos de hasta tres integrantes, creando videos de máximo 90 segundos en TikTok, donde deberán resaltar la importancia de la transparencia, la integridad y la responsabilidad como herramientas clave para prevenir la corrupción y la impunidad. Cada video deberá publicarse con la referencia #TODOSCONTRALACORRUPCIÓN y etiquetar las cuentas oficiales de los organizadores. La convocatoria está abierta del 2 de septiembre al 31 de octubre de 2025 y los registros se realizan en https://www.zapopan.gob.mx/convocatoria-tiktok/.

Para David Rodríguez Pérez, contralor ciudadano del Municipio de Zapopan, este concurso representa una oportunidad para transformar las redes sociales en herramientas de cambio. “La juventud tiene una visión más fresca. Queremos ver desde su creatividad cómo se promueven valores que son esenciales para construir un Zapopan más justo y con mejores oportunidades. Hablar de transparencia es hablar de un compromiso con la ciudadanía y rendir cuentas es nuestra obligación”, destacó.

Convocatoria (Cortesía)

Por su parte, José Guadalupe Madera Godoy, director del Colegio de Bachilleres del Estado de Jalisco (Cobaej), enfatizó la relevancia de esta convocatoria para fomentar valores en la juventud y la sociedad en general, utilizando plataformas digitales. “Hoy vemos una sociedad dispersa, desmotivada y fraccionada, mucho se debe a la pérdida de valores. Esta iniciativa busca incentivar responsabilidad y compromiso social”, señaló.

Miguel Ángel Hernández Velázquez, presidente de la Comisión de Gobierno Abierto de la Red Nacional del Comité de Participación Ciudadana, añadió que la creatividad de los jóvenes puede convertirse en soluciones concretas para combatir problemas sociales actuales. “Queremos transformar una plataforma tan popular como TikTok en un canal de participación ciudadana”, indicó.

Premios para los tres mejores videos:

Primer lugar: tableta (iPad) otorgada por el Gobierno de Zapopan.

tableta (iPad) otorgada por el Gobierno de Zapopan. Segundo lugar: teléfono celular entregado por el Cobaej.

teléfono celular entregado por el Cobaej. Tercer lugar: tableta proporcionada por la Contraloría Ciudadana de Zapopan.

El jurado calificador evaluará las propuestas con base en creatividad, técnica y claridad del mensaje, buscando que los participantes transmitan mensajes positivos y útiles para la sociedad.

Con esta iniciativa, Zapopan reafirma su compromiso de fortalecer la cultura de la legalidad y la participación ciudadana, utilizando la creatividad digital de las nuevas generaciones como una herramienta efectiva contra la corrupción.