Gobernador de Jalisco confirma show de los Aguilar pese a polémica y viral petición en Change.org

La polémica llegó a la antesala de las Fiestas Patrias en Jalisco. Una petición ciudadana en Change.org que ya acumula más de 152 mil firmas pedía cancelar la presentación de Pepe, Ángela y Leonardo Aguilar en el concierto del Grito de Independencia en Guadalajara. Sin embargo, el gobernador Pablo Lemus Navarro dejó claro que el espectáculo sí se realizará.

Los Aguilar (Toma de pantalla)

La solicitud, lanzada por Susan Belén Yáñez Godínez, cuestiona a la familia Aguilar por declaraciones consideradas “desconectadas de la realidad popular” y por expresiones relacionadas con la migración mexicana. Entre los argumentos destacan críticas a comentarios de Pepe Aguilar en Estados Unidos sobre el cumplimiento de leyes migratorias, así como el uso de la expresión “mexicoamericana legal” por parte de Ángela Aguilar, señalada por los firmantes como discriminatoria.

El texto subraya que la Independencia debería ser un acto de unión y no un escaparate para discursos que dividan a la comunidad migrante. Además, reprocha a los Aguilar la falta de mensajes de apoyo a migrantes en situación irregular durante sus giras. La petición sugería tres medidas concretas: suspender su participación el 15 de septiembre, evitar gasto público en artistas acusados de exclusión y dar prioridad a talentos que promuevan unidad social.

Ante la controversia, el gobernador Lemus ratificó que el contrato con la familia Aguilar sigue en pie.

“Va a continuar el concierto, el contrato está firmado desde hace muchos meses… La gente de Jalisco también quiere escucharlos, su trayectoria los respalda”, declaró a la prensa.

El mandatario defendió la relación cercana con los artistas:

“Yo los conozco desde hace muchos años… son grandes personas, es una familia muy bonita. No solo hay un compromiso contractual, también un compromiso moral y el cariño de la gente de Jalisco hacia ellos”, afirmó.

El gobierno estatal reiteró que la presentación se mantiene programada para el 15 de septiembre en Paseo Alcalde, con acceso gratuito. A diferencia de años anteriores, no habrá espectáculo ecuestre: la velada incluirá el tradicional grito encabezado por el gobernador desde Palacio de Gobierno a las 21:00 horas, seguido del concierto de los Aguilar.