Chema Martínez denuncia crisis de seguridad en Guadalajara

. Martínez pidió destinar el presupuesto municipal a necesidades reales como mejores condiciones para policías.

El regidor de Morena en el Ayuntamiento de Guadalajara, Chema Martínez, advirtió que la ciudad enfrenta una crisis de seguridad sin precedentes y sostuvo que “Guadalajara ha sido tomada por el crimen y la violencia”, como consecuencia de la falta de resultados del actual gobierno municipal.

Durante asuntos generales del pleno, Martínez enumeró homicidios, robos, abusos sexuales, extorsiones y otros delitos de alto impacto registrados en las últimas semanas, lamentando que la violencia se haya normalizado. Recordó que, según la encuesta de seguridad del INEGI, nueve de cada diez tapatíos se sienten inseguros, cifra histórica en el municipio.

En la misma sesión, el regidor se abstuvo de votar el exhorto para crear un Fondo de Capitalidad y restablecer el Fondo Metropolitano, argumentando que no es congruente pedir más recursos mientras se destinan cientos de millones de pesos a “carrotes, plantas de ornato y proyectos de relumbrón” en lugar de atender necesidades como infraestructura pluvial, equipamiento para bomberos y mejores condiciones para policías.

Por otro lado, Martínez votó a favor del dictamen que solicita mayores recursos federales para seguridad pública municipal, con el propósito de evitar que el gobierno local use la falta de presupuesto como justificación de su desempeño. “Constitucionalmente, la responsable es la presidenta municipal”, subrayó, al insistir en que la prevención del delito corresponde al municipio y debe centrarse en proteger la vida y garantizar la tranquilidad de las familias tapatías.