Quieren que la Fiscalía verifique que ingresos a Centros contra Adicciones sean voluntarios

Se tiene que conocer la lista de personas que ingresan a los centros de rehabilitación.

La Legislatura estatal hará un exhorto a la Fiscalía Estatal para que verifique que las personas que ingresen a los centros de rehabilitación en adicciones o anexos, lo hagan por su voluntad y no obligados, para así cumplir con la Ley de Salud Mental y Adicciones, en su artículo 30

Se ha publicado en diversos medios de comunicación casos de algunas personas que son ingresadas a los centros de rehabilitación en contra de su voluntad. Se han localizado a algunas personas que cuentan con ficha por desaparición, por lo que es necesario que la Fiscalía Estatal haga revisiones permanentes en los llamados anexos.

“Se trata de que se pida que se haga un cruce de información de los centros de rehabilitación con la Fiscalía del Estado, para efectos de que sepamos quienes están ahí. ¿Por qué este acuerdo legislativo?, resulta que hay personas que están en un centro de rehabilitación y traen ficha de búsqueda. A veces ni sus familiares saben que están ahí. Entonces, nosotros queremos que exista ese cruce de información para saber y tener censado quienes están dentro de los centros de rehabilitación”, expuso.

El promotor de este acuerdo legislativo señaló que el tema debe aprovecharse por parte de la Fiscalía Estatal y las autoridades en materia de salud para hacer una investigación más a fondo sobre el tema de adicciones y el trabajo que se lleva a cabo en los centros de rehabilitación.

“Al final de cuentas, el uso/abuso de sustancias tiene que ver con un problema de salud pública que estamos viviendo no solo en la zona metropolitana de Guadalajara, sino en el estado. Nosotros creemos que a partir de esto podríamos tener un censo de cuantas mujeres y hombres están esta condición y que acciones tenemos que tomar para que el Estado asuma la responsabilidad”, apuntó.

Se calcula que en el Área Metropolitana de Guadalajara hay más de 300 centros de rehabilitación, de los cuales únicamente 64 cuentan con registro ante el Consejo Estatal contra las Adicciones en Jalisco.