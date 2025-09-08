Investigan desvío de recursos para creación de empresas y empleos que ilegalmente fueron usados en compra de Villas Panamericanas

La Fiscalía aseguró las Villas Panamericanas

La Fiscalía de Jalisco informó que la mañana de este lunes realizó el aseguramiento del Conjunto Avaterra, “conocido popularmente como Villas Panamericanas, para cumplimentar un mandato judicial ordenado por el Juez Segundo de Control y Enjuiciamiento del Primer Distrito Judicial”.

La dependencia indico que esta diligencia es parte de la carpeta de investigación 16124/2025 en contra de 14 personas, a petición del Fondo Jalisco de Fomento Empresarial (FOJAL), debido a “un esquema de triangulación y desvío de recursos públicos destinados para el fomento de la economía jalisciense, y que en su lugar fueron utilizados para la adquisición del conjunto habitacional”.

Las primeras indagatorias fueron realizada por la Vicefiscalía en Investigación Especializada en Delitos Patrimoniales y revelan que en los hechos participaron “empresas fachada que simularon contratos y préstamos, con la intención de ocultar el destino real de los recursos que fueron otorgados” de buena voluntad para la generación de empleos y la creación de empresas.

La Fiscalía señaló que en el “entramado” delictivo se ha identificado la participación de 77 personas y 39 empresas.

“Este lunes el personal de la Fiscalía de Jalisco estableció posesión ministerial de custodia sobre 340 unidades habitacionales y dos áreas comunes”; sin embargo, aclaro que quienes “residen en el lugar y ocupan un espacio no serán molestadas”.

Explicó que el hecho de que “la Fiscalía de Jalisco tomara posesión parcial del Conjunto Avaterra —o bien Villas Panamericanas—, tiene por objetivo que se realicen los peritajes y demás diligencias que deberán ser agregados a la carpeta de investigación".

La dependencia estatal resaltó que el “procedimiento se realiza con estricto apego a la legalidad, respetando el debido proceso y los derechos de todas las partes involucradas. La Fiscalía continuará con las investigaciones y dará seguimiento hasta determinar las responsabilidades penales correspondientes”.

Medios de comunicación han señalado a empresarios de apellidos Moreno Cardeña como involucrados en este caso de desvío de recursos. Uno de ellos, habría tenido influencia en las decisiones del FOJAL y logró que dinero de ese fondo se triangulara en diversas empresas privadas y terminara en la creación de la compañía Green Life Capital que fue la encargada de comprar las Villas Panamericanas con recursos que a final de cuentas eran públicos.

Posteriormente, el complejo habitacional cambió de nombre y fue revendido a particulares, quienes actualmente radican ahí.

Las Villas Panamericanas fueron edificadas en la administración del gobernador Emilio González Márquez (2007-2013) para albergar a los deportistas de los Juegos Panamericanos 2011, con capital del Instituto de Pensiónes de Jalisco (IPEJAL), el cual no le ha sido retribuido.