Alistan operativo de seguridad para festejos patrios

El Gobierno de Jalisco anunció un operativo de supervisión y vigilancia en el Centro Histórico de Guadalajara para garantizar la seguridad durante los festejos del 15 de septiembre, en el marco de “El Grito al Estilo Jalisco”.

El evento contempla un concierto gratuito encabezado por Pepe Aguilar y sus hijos, Ángela y Leonardo Aguilar, pirotecnia y la ceremonia del Grito de Independencia a cargo del gobernador Pablo Lemus Navarro.

De acuerdo con el secretario general de Gobierno, Salvador Zamora Zamora, habrá un estado de fuerza de aproximadamente 2 mil elementos de distintas corporaciones, entre ellas la Policía Estatal, Vial, Metropolitana, Policía de Guadalajara, la Guardia Nacional, la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) y la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos.

“Aquí en la ciudad de Guadalajara, donde será el Grito de Independencia, estamos preparados para que en la Plaza de Armas y en las áreas del centro de la ciudad estemos cuidando a nuestra gente”, señaló Zamora.

El secretario de Seguridad del Estado, Juan Pablo Hernández González, precisó que además de los efectivos desplegados en el primer cuadro, se instalará un segundo cinturón de seguridad con 25 motocicletas y 10 autopatrullas. La vigilancia se extenderá también a destinos turísticos como Puerto Vallarta, Ajijic, Tequila, Lagos de Moreno y municipios de la región Altos.

Los accesos al público estarán en Hidalgo y Santa Mónica, Hidalgo y Degollado, Paseo Alcalde e Independencia, y Juárez y Galeana. No se permitirá el ingreso de armas, objetos punzocortantes, drogas, botellas de vidrio, pirotecnia, drones ni aerosoles.

La Agencia Estatal de Entretenimiento de Jalisco informó que las presentaciones musicales comenzarán a las 17:00 horas en Paseo Alcalde y Juárez, frente a Palacio de Gobierno, debido a las obras que se realizan en Plaza Liberación.

Operativo Seguridad Fiestas Patrias (Cortesía)

Transporte y cierres viales

El sistema de Mi Tren y Mi Macro Calzada ampliará su horario hasta la medianoche. La estación Guadalajara Centro cerrará a las 15:00 horas, con reapertura a partir de las 22:00. En tanto, la Policía Vial aplicará cierres de circulación desde las 18:00 horas hasta la 1:00 de la mañana en calles como Independencia, González Ortega, Juárez y Calzada Independencia, además del Paseo Fray Antonio Alcalde.

Las autoridades recomendaron a quienes acudan al evento portar ropa y calzado cómodos, mantenerse hidratados, identificar a menores, ubicar rutas de evacuación y definir puntos de encuentro en caso de separarse.