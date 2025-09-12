Los festejos patrios iniciaron en Guadalajara, “La Ciudad más mexicana”. La noche de este jueves, en la Unidad Administrativa Benito Juárez, en la Colonia Villa Guerrero, la Presidenta, Vero Delgadillo, dio su primer grito de Independencia.

Inicia Guadalajara festejos patrios, Vero Delgadillo

Tras recibir la Bandera de manos de la escolta de la Policía de Guadalajara, Vero Delgadillo recordó la madrugada del 16 de septiembre de 1810, cuando Miguel Hidalgo hizo sonar la campana de la parroquia de Dolores para iniciar la guerra de Independencia.

“Celebramos con mucho orgullo ser de Guadalajara, ser de esta tierra. Aquí luchamos todos los días para hacer de esta hermosa ciudad, la Ciudad que te Cuida”.

Con la Bandera en mano, Vero Delgadillo pronunció la arenga donde mencionó a los héroes y heroínas que le dieron patria y libertad a México.

Además, aprovechó para enaltecer a las y los vecinos de la Colonia Villa Guerrero, así como a Guadalajara.

“¡Viva la Unidad Benito Juárez, qué viva Guadalajara, qué viva la Ciudad que te Cuida, qué viva Jalisco, qué viva México!”.

Después de hacer sonar la campana y rendir los honores a la Bandera y entonar el himno nacional, la Presidenta se dijo contenta por poder compartir por las y los vecinos su primer grito de Independencia.

“Es un día muy especial, venimos a honrar la memoria de las personas que lo dieron todo para que en esta nación podamos tener patria, tierra y libertad, para que nuestro país pudiera llegar a su Independencia”.

Vero Delgadillo aseguró que las y los tapatíos son la razón de ser de su Gobierno y cada día se trabaja para mejorar su calidad de vida.

Además, dijo, al reunirse en la Unidad para celebrar, se construye comunidad, pues la gente se apropia del espacio público, además de convivir y conocer a sus vecinos.

“Este evento me lo voy a llevar guardado y escrito en mi historia porque es la primera vez que doy el Grito como Presidenta Municipal de Guadalajara”.

La Presidenta agradeció a las y los vecinos su confianza y el trabajar en equipo con el Gobierno para construir una mejor Ciudad, y se comprometió a seguir trabajando para hacer una Guadalajara justa y próspera.

“Vamos a demostrar que sí hay otra forma de gobernar, una sensible, empática, una que cree en la gente, una que convierta a las tapatías y los tapatíos en los protagonistas del presente y del futuro de Guadalajara. Vamos a estar, todo lo que viene, con la misma visión y compromiso que nos trajo aquí, vamos a trabajar con ustedes para hacer de Guadalajara la Ciudad que los Cuida”.

En el Grito en la Unidad Benito Juárez acompañaron a la Presidenta, Crystal Zavala, Coordinadora General de Construcción de la Comunidad; el líder sindical, José Leonardo Cisneros, así como las regidoras Luz María Alatorre y Karla Leonardo.

PARA SABER

El Gobierno de Guadalajara llevará la ceremonia del Grito de Independencia a otras tres unidades administrativas, donde habrá diversas actividades recreativas y culturales:

12 de septiembre

A partir de las 19:00 horas. Unidad Administrativa Los Colorines

13 de septiembre

A partir de las 17:00 horas. Unidad Administrativa San Andrés

18 de septiembre

A partir de las 18:00 horas. Unidad Administrativa Prisciliano Sánchez