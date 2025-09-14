Buscan relación de desaparición de biker con “levantados” en galería de arte; evidencias confirman nexo

Abraham Emmanuel Pacheco Partida. "Mr Yizus"

La desaparición del motociclista y youtuber Abraham Emmanuel Pacheco Partida continúa siendo un enigma; sin embargo, existen datos de su relación con la Galería Casa Natalia, de donde la misma semana en la que él quedara ilocalizable, tres personas fueron privadas de la libertad por un comando armado.

Abraham Emmanuel, conocido como “Mr Yizus”, desapareció el sábado 30 de agosto de este año. Ese día salió de su casa en la Colonia Ponciano Arriaga, de la zona de Santa Anita, en San Pedro Tlaquepaque, para asistir a una ceremonia religiosa en Tonalá, en donde haría grabaciones de video.

Iba en su motocicleta Honda VTX, color verde, de 1,300 centímetros cúbicos, pero ya no se supo más de él ni de su vehículo.

Tres días antes, el miércoles 27 de agosto, desaparecieron la pintora Francisca Arteaga Mendoza, el abogado agrario Gustavo Torres Reyes y el ex candidato independiente a la alcaldía de Cancún Berzain Rodrigo Vázquez Coutiño, a quienes un comando armado “levantó” en la Galería Casa Natalia, ubicada en la Calle Corregidora cerca de la confluencia con la Avenida Medrano, en Guadalajara.

Artista plástica desaparecida en Guadalajara

Aunque la Fiscalía de Jalisco, por medio de su responsable de asuntos de personas desaparecidas, Blanca Trujillo Cuevas, ha dicho que todavía no puede afirmar que el caso de Abraham Emanuel Pacheco Partida, “Mr Yizus”, esté relacionado con la privación ilegal suscitada en Casa Natalia, las evidencias de los nexos del biker con la referida galería de arte, hacen suponer lo contrario.

Gustavo Torres Reyes, desaparecido en Guadalajara

Se sabe que “Mr Yizus” vivió en esa finca hasta hace no mucho y conocía al dueño Gustavo Torres, y aunque se dice que no tenía relación alguna con la pintora “Frany” Arteaga, él participó en una subasta de obras plásticas llevada a cabo en Casa Natalia, pues incluso se le ve fungiendo como martillero en un video transmitido en Facebook por la mencionada galería el 21 de julio pasado.

Ex candidato independiente a la alcaldía de Cancún desaparecido en galería de arte en Guadalajara

Tanto los familiares de “Mr Yizus” como de los de los privados de la libertad en Casa Natalia han estado pidiendo y manifestándose por que regresen con vida.

"Mr Yizus" en Galería Casa Natalia

“Mr Yizus” tenía un canal de Youtube en donde abordaba temas relacionados con el ambiente biker, aunque también llegó a tratar asuntos como los complejos de edificios habitacionales abandonados en Tlajomulco de Zúñiga, conocidos como “El Chernobyl Mexicano”, o de marcas de motocicletas que no eran recomendables.

Se dedicaba también a dar clases de inglés y a grabar eventos en video.