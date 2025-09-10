Buscan a un joven de 19 años y a 2 adolescentes desaparecidos en Zapopan

Se ignora su paradero desde el 1 de septiembre

Los casos de personas desaparecidas a quienes se les perdió el rastro entre la última semana de agosto y el primer día de septiembre se siguen acumulando. La Comisión de Búsqueda del Estado de Jalisco dio a conocer las cédulas de desaparición de tres jóvenes a los que se les vio por última vez en la Colonia San José del Bajío, municipio de Zapopan.

Estos muchachos entran en la lista de una serie de personas desaparecidas que inicia con el caso de tres hombres adultos a quienes un grupo armado “levantó” la madrugada del lunes 25 de agosto en Gobernador Curiel y Calzada Lázaro Cárdenas, poco después de que uno de ellos salió de los separos de la Fiscalía del Estado en la Calle 14 de la Zona Industrial, en donde había estado declarando sobre la muerte de los cuatro integrantes de una familia de Michoacán, incluida la influencer Esmeralda Ferrer, cuyos cadáveres fueron hallados en una camioneta abandonada en el Barrio de San Andrés, en Guadalajara.

Dos días después, el miércoles 27 de agosto por la noche, también un comando se llevó por la fuerza a la pintora Frany Arteaga, de 35 años, junto con el abogado agrario Gustavo Torres Reyes, de 42, en la Galería Casa Natalia, ubicada en la Calle Corregidora, cerca del cruce con Avenida Medrano.

Y el sábado 30 de agosto, desapareció el motociclista Abraham Emmanuel Pacheco Partida, conocido como “Mr. Yizus”, quien salió en su Honda VTX, color verde, de 1,300 centímetros cúbicos, para ir de la Colonia Ponciano Arriaga, en la zona de Santa Anita, municipio de San Pedro Tlaquepaque, hacia Tonalá, pero ya no se supo de él. Coincidentemente, esta persona de 31 años de edad, vivió antes en la finca en la que se encuentra la galería de donde se llevaron a la artista plática Frany Arteaga y al litigante en asuntos agrarios.

DESAPARECIDOS EN SAN JOSÉ DEL BAJÍO

Édgar Roberto Romero Gutiérrez, de 17 años de edad, Rodrigo Josué Bañuelos Velázquez, de 16, y Kevin Gabriel Cuevas Quezada, desaparecieron el 1 de septiembre en San José del Bajío. La Comisión de Búsqueda de Personas de Jalisco no ha aclarado si estaban juntos cuando se les vio por última vez.

Édgar Roberto Romero Gutiérrez

Los dos adolescentes y el joven adulto comparten una característica similar: tienen tatuajes con números romanos al parecer en conmemoración de sus fechas de nacimiento.

Rodrigo Josué Bañuelos Velázquez