El SIAPA factura menos consumo de agua que en 2023, por falta de “lecturistas”

El SIAPA reporta pérdidas económicas por falta de personal en el área de lectura. En el primer semestre de este año, ha recuperado $179 millones de grandes deudores.

La facturación del agua que realiza el SIAPA cayó “en forma abrupta” de 2024 a 2025 y una de las razones es que de las 151 personas que tienen nombramiento de “lecturistas”, apenas 62 son las que realizan realmente esa labor, 89 no hacen las lecturas de medidores según su nombramiento, informó el director del organismo, Antonio Juárez Trueba, en un informe que remitió al Congreso local.

El informe “Diagnóstico Integral de Información Técnica, Financiera y Organizacional, con Base en Indicadores y Parámetros Nacionales e Internacionales” lo entregó el titular del SIAPA para dar cumplimiento a un mandato del Congreso, cuando se autorizó el incremento de 9.65% a la tarifa del agua hace algunos meses.

“Conforme a indicadores de gestión, se registra una caída abrupta en volumenes de agua medidos y la consecuente pérdida del ingreso. Debido a que las tomas de lecturas son cada vez más inconsistentes, cada vez es mayor la cantidad de usuarios no visitados, por lo que se recurre a una facturación por promedio”. Esto se debe a la falta de “lecturistas”, reconoció.

Antonio Juárez Trueba explicó que la diferencia de personal en el área de lecturas de los medidores es que varios “lecturistas” están asignados a otras áreas, tienen incapacidad o están comisionados al sindicato.

El año pasado el SIAPA facturó 5 mil 041 millones de pesos y este año, de enero a junio, la facturación es de 2 mil 566 millones de pesos. En 2023, la facturación fue de 5 mil 225 millones de pesos.

El SIAPA tiene una plantilla de 151 personas que realizan lectura de los medidores. Sin embargo, solo 89 (59%) está adscrito a esa área. Faltan 41% de lecturistas, dijo.

Juárez Trueba dijo que el problema de la facturación radica en la disminución de la captación de toma de lecturas debido principalmente a la debilidad de la plantilla laboral, la cual requiere renovarse para incrementar los índices de productividad.

La edad promedio de los lecturistas es de 50 años. Todos el personal asignado al Departamento de Lecturas es personal de base sindicalizado, precisó el titular.

Cobro a morosos

Al mes de junio de este año se han registrado 30 mil 033 cortes de servicio a usuarios morosos, ocho veces más que en el mismo periodo de 2024, cuando se realizaron 3 mil 72 cortes, con énfasis en operativos dirigidos a los grandes consumidores.

Se han recuperado en el primer semestre de este año, 179 millones 145 mil 580 pesos, en operativos de recuperación de cartera vencida a grandes consumidores.

Rezago informático y auditoría

En el reporte del SIAPA, se reconoce que los sistemas de soporte informático tienen un rezago de 20 años en su actualización, esto puede explicar el ataque cibernético registrado el 9 de abril de 2025, que provocó la caída del sistema durante 17 días, lapso en el que se registraron pérdidas por falta de cobranza.

Otra de las respuestas que el director del SIAPA le dio a los legisladores es que en un compromiso con la transparencia el organismo publicó la convocatoria para la realización de una Auditoría Integral Externa, para revisar el ejercicio del gasto del 1 de enero al 31 de diciembre de 2024, lapso que incluye prácticamente el último año en la gestión del ex director, Carlos Torres Lugo.

El fallo de esta convocatoria debió darse el 3 de septiembre, sin embargo, en el informe que llegó al Congreso, no se precisa que despacho de auditoría ganó la licitación.

El documento que llegó a la Legislatura incluye un anexo con los perfiles de puesto de las áreas operativas clave, para que se sometan a su evaluación, las capacidades y competencia del personal especializado del organismo.

Será la Comisión de Hacienda del Congreso, que preside la diputada de MC, Gabriela Cárdenas, la instancia que revisará el reporte.

Juárez Trueba incluye una serie de medidas que están llevando a cabo para “garantizar el abastecimiento de agua potable de calidad en los municipios incorporados al sistema (Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque, Tonalá, Tlajomulco, El Salto y Juanacatlán)”.