“Mi hermanito está vivo! Está conmigo! Lo liberaron”; vuelve biker luego de 3 semanas desaparecido

“Mi hermanito está vivo! Está conmigo!!!! Lo liberaron y así pude encontrarlo ayer (sábado) por la tarde, está bien está a salvo”, con ese mensaje en Facebook, la usuaria Abby Pacheco dio a conocer este domingo la localización de su hermano menor Abraham Emanuel Pacheco Partida, motociclista y youtuber a quien se le perdió el rastro desde el pasado 30 de agosto.

“Gracias a todos por sus oraciones y ayuda para encontrar a mi hermano. Abraham está vivo está completo está bien físicamente. Gracias a todos por hacerlo posible”, agregó la familiar del desaparecido, quien es conocido como “Mr Yizus”.

Este domingo tanto la Fiscalía de Jalisco como la Comisión estatal de búsqueda de personas confirmaron de manera separada, la aparición del joven biker; sin embargo, en dónde estuvo y quién o por qué lo privaron de la libertad sigue siendo un misterio, pues no se dijo nada sobre las circunstancias de la localización.

“Sé que se preguntan qué pasó y cómo fue todo. Solo puedo decir que lo liberaron gracias a dios a su inocencia y así fue que ayer con el apoyo de ustedes comunidad que nos apoyaron incansablemente a compartir y difundir. me pudo contactar para asi ir a encontrarlo . Gracias ciudadanía gracias. Gracias adiós. Gracias a todos. LO LOGRAMOS HERMANITO!! TE ENCONTRAMOS”, fue lo que abundó en Facebook su hermana mayor.

Otros usuarios de la red social, aseguraron que la noche del viernes el celular de “Mr Yizus” mostró actividad durante tres horas e incluso fue posible ver su ubicación, aunque no se pudo establecer contacto con él, hasta cerca de las 17:00 horas del sábado, cuando su familia recibió “información valiosa para localizarlo”.

Se dijo que a la hermana mayor del biker las autoridades no le dieron el apoyo que necesitaba para acudir al punto marcado por la localización del teléfono, no mostraron interés en ayudarla y que acudieron cinco horas después de que les solicitó ayuda y se movilizaron hasta que grupos de activistas se involucraron y contactaron directamente a la vicefiscal de Desaparecidos, Blanca Jaqueline Trujillo Cuevas.

Abraham Emanuel desapareció el sábado 30 de agosto en el trayecto de Santa Anita, en San Pedro Tlaquepaque, a Tonalá, destino al que tenía que acudir para grabar en video una ceremonia religiosa. No se sabe si la moto Honda VTX, color verde, de 1,300 centímetros cúbicos, en la que se trasladaba también fue hallada.

PINTORA, ABOGADO AGRARIO Y EX CANDIDATO A LA ALCALDÍA DE CANCÚN SIGUEN SIN APARECER

La artista plástica Frany Arteaga, de 35 años; el abogado agrario Gustavo Torres Reyes, de 42, y el ex candidato independiente a la alcaldía de Cancún Berzain Rodrigo Vázquez Coutiño, de 43, siguen desaparecidos.

Artista plástica desaparecida en Guadalajara

A los tres un comando armado los “levantó” en la Galería Casa Natalia, ubicada en la Calle Corregidora cerca de la confluencia con la Avenida Medrano, en Guadalajara, el miércoles 27 de agosto.

Allegados a la pintora se manifestaron este domingo en la llamada Glorieta de los Desaparecidos, situada en Niños Héroes y Chapultepec, en Guadalajara; ahí colocaron mantas de búsqueda de Frany al tiempo que exigieron su pronto regreso.

Desde el pasado miércoles 17, la casa de actividades culturales Galería Arista anunció una campaña de acopio de víveres en apoyo a la madre de Frany Arteaga, para que no tenga que preocuparse por el sustento mientras busca a su hija.

Los artículos para despensa se reciben en la Calle Arista 1037-A, Colonia Alcalde Barranquitas, en Guadalajara, de martes a viernes de 3:00 pm a 7:00 pm.

Aunque oficialmente, la Fiscalía del Estado no ha comprobado que este caso y el de “Mr Yizus” estén relacionados, existen nexos que levantan sospechas, como el que el motociclista vivió en la Galeria Casa Natalia, el que conociera al abogado agrario Gustavo Torres y el que incluso haya fungido como martillero en la subasta organizada por dicha galería de arte, el pasado 21 de julio.