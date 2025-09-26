Diputados de MC aseguran que en octubre el Congreso aprobará la Reforma Judicial local

José Luis Tostado Bastidas, coordinador de la bancada de MC en el Congreso. Para sacar adelante la Reforma, se requiere el voto de 26 de los 38 diputados locales.

La Coparmex se pronunció hace unos días a favor de que el Congreso de Jalisco apruebe ya la Reforma Judicial local.

Ante este llamado, la bancada parlamentaria de MC aseguró que en octubre esa reforma saldrá adelante, para lo cual se requiere un acuerdo con el grupo parlamentario de Morena, ya que se requiere votaciòn calificada de 26 de los 38 legisladores.

El coordinador legislativo de MC, José Luis Tostado Bastidas, afirmó que hay avances en los acuerdos que deben alcanzarse con los diputados de Morena y aseguró que la bancada naranja no tiene división interna sobre ese tema.

“Reconocemos el llamado de la Coparmex, seguimos en el mismo compromiso desde la Junta de Coordinación Política (Jucopo) y del pleno, de tener la Reforma, a más tardar en el mes de octubre. Es legítimo el planteamiento de la Coparmex, compartimos o entendemos el sentido de sus inquietudes. Es un llamado que se valora desde el Legislativo, pero seguimos en la misma ruta”, explicó.

José Luis Tostado aclaró que el tema de la Reforma Judicial no tiene nada que ver con la ratificación o no de los magistrados Daniel Espinosa Licón y Consuelo del Rosario González. Ese tema deberá resolver antes del 15 de octubre.

Por ello, ratificó que la Reforma Judicial en Jalisco se votará en el Congreso, durante el mes de octubre. El Congreso está revisando siete iniciativas para las reformas constitucionales en materia judicial, entre ellas una que envió el gobernador Pablo Lemus.

“El tema de los magistrados está siguiendo su curso normal. Tenemos un plazo para resolverlo. No tiene nada que ver con la discusión de la Reforma Judicial y tampoco le estamos dando largas, ni somos contradictorios. Mantenemos la misma posición en las coincidencias de las propuestas entre el gobernador y Movimiento Ciudadano, en las diferencias como las hay en las otras propuestas. Son siete en total las que se están discutiendo y el compromiso y la expectativa es tener resuelto esto en el mes de octubre”, precisó.

La Reforma Judicial en Jalisco es requisito indispensable para realizar las primeras elecciones de magistrados del Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJE) y jueces, que se efectuarán en junio de 2027.