Están bajo investigación tres policías de Zapopan por presunto abuso de autoridad

Roberto Alarcón, coordinador estratégico del Gabinete estatal de Seguridad.

La Policía de Zapopan y la Fiscalía del Estado investigan un caso de presunto abuso de autoridad registrado este lunes en la colonia Santa María del Pueblito, en Zapopan.

El coordinador estratégico del Gabinete Estatal de Seguridad, Roberto Alarcón Estrada, informó que los elementos de Zapopan que hacían una revisión a un joven motociclista y que luego fueron agredidos por familiares de la persona en revisión, hicieron disparos y por ello se deslindarán responsabilidades de los policías y de los ciudadanos.

El conflicto sucedió en la calle Allende, al cruce con Juárez, en Santa María del Pueblito. Los hechos quedaron registrados en video y fueron subidos a redes sociales.

“Todas estas acciones, como ya hemos tenido algunas otras donde lamentablemente aparecen policías ejerciendo actos de autoridad, algunos que podrían ser violatorios de derechos humanos, están en proceso de investigación, de parte de la Unidad de Asuntos Internos. Hemos pedido al Comisario de Zapopan que agilice las investigaciones y que como siempre pedimos a las Comisarías Municipales y a la Estatal, que se proceda conforme a derecho. Esa es otra forma de trabajar con esos policías, tratamos de desactivarlos del trato con el ciudadano”, dijo Alarcón.

El comisario de la Policía de Zapopan, Roberto López Macías, confirmó que tres elementos de la corporación están bajo investigación. Los tres resultaron con lesiones, uno de ellos fue fracturado en un brazo por un particular.

De los ciudadanos que se enfrentaron a golpes con los policías, tres fueron puestas a disposición de la Fiscalía y dos más fueron detenidos por faltas administrativas.

El comisario de Zapopan dijo que la gente conocida del motociclista se puso agresiva y ahora será la Fiscalía la que establezca si hubo disparos, quien los hizo y el calibre de las armas utilizadas.

“En ese domicilio las personas se tornan violentas, no tiene nada que ver una revisión de los compañeros hacia esos jóvenes de la motocicleta, salen violentos de la casa, donde fabrican maderas (tarimas), se desata toda la situación que todos vieron, se pone a disposición todo el servicio, se pusieron a disposición las armas de los compañeros, se entregaron los cascajos. Ya la Fiscalía está atendiendo todo el servicio que hay. Tenemos tres elementos lesionados, uno estaba grave, le fracturaron su brazo, salió de la operación a las 9 de la noche, hasta eso salió bien”, señaló.

El comisario de Zapopan señaló que fueron diez las personas que se enfrentaron con los tres policías, por lo que fueron superados en número.

Las armas de los policías fueron entregadas a la Fiscalía como parte de las investigaciones.