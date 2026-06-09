Jalisco, segundo lugar nacional en generación de empleo formal mensual

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Jalisco mantuvo el dinamismo en la generación de empleo formal durante mayo de 2026, al sumar 5 mil 290 nuevas plazas laborales, resultado que lo ubicó en el segundo lugar nacional en creación de puestos de trabajo en dicho mes, según datos del IMSS.

En el acumulado de enero a mayo, la entidad registra 24 mil 211 empleos formales, lo que representa un crecimiento cercano al 30 por ciento respecto al mismo periodo de 2025, cuando se contabilizaron 18 mil 726 puestos. Este desempeño coloca a Jalisco en el quinto lugar nacional en generación de empleo en lo que va del año.

Cindy Blanco Ochoa, Secretaria de Desarrollo Económico, destacó que este es el cuarto mes consecutivo al alza para Jalisco en generación de empleo formal: “La entidad aporta más de 7 por ciento del total de empleos creados en las 21 entidades que registraron crecimiento en los primeros cinco meses del año, lo que refleja la relevancia de Jalisco en la generación de oportunidades laborales a nivel nacional”.

La creación de empleo formal contribuye directamente al bienestar de las familias jaliscienses, al brindar acceso a servicios de salud, prestaciones laborales y condiciones de estabilidad económica.

Estos resultados son muestra del fortalecimiento de la competitividad del estado y de la confianza empresarial para continuar con inversiones y expansión de operaciones. El Gobierno de Jalisco mantiene el compromiso de impulsar una política económica que apoye a las micro, pequeñas y medianas empresas, promueva la atracción de inversiones y genere las condiciones necesarias para la creación de empleos formales, en coordinación con la iniciativa privada.