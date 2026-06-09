Brigadas de socialización fortalecen la Estrategia Pulso de Vida

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El Gobierno de Jalisco, a través de la SISEMH, concluyó con éxito las jornadas operativas de socialización de la Estrategia Pulso de Vida, realizadas los días 25, 26 y 29 de mayo, así como 2 y 4 de junio, en Plaza Liberación, Glorieta de La Minerva y la Última Milla del Estadio Guadalajara.

Durante los despliegues se distribuyeron herramientas pedagógicas como el “acosómetro”, dípticos informativos y calcomanías con códigos QR que enlazan al micrositio oficial estrategiapulsodevida.jalisco.gob.mx/es, garantizando acceso inmediato a rutas de atención y contactos de emergencia.

El operativo, coordinado por la Dirección de Prevención de las Violencias y con participación de áreas como Formación de Capacidades, Fortalecimiento Municipal y el CREA, consolidó la red comunitaria de protección en comercios aliados —fondas, tienditas, cafeterías, hoteles y espacios como Ciudad Creativa Digital— que ahora forman parte de la infraestructura viva de auxilio.

Fabiola Loya Hernández, titular de la SISEMH, subrayó que la seguridad de las mujeres se defiende directamente en el territorio: “Con estas brigadas logramos capacitar a comerciantes y sensibilizar a ciudadanas y ciudadanos para que sepan cómo reaccionar, identificar el acoso y activar el micrositio de resguardo. El acoso sexual callejero no es normal, no es aceptable y no es parte del juego”.

La estrategia también contempla la participación activa de la iniciativa privada y de los prestadores de servicios, quienes se convierten en aliados fundamentales para garantizar que las mujeres cuenten con espacios seguros en su vida cotidiana. Con ello, se fortalece la corresponsabilidad social y se amplía la cobertura de protección en el Área Metropolitana de Guadalajara.

Además, las brigadas dejaron instalada una red de comercios identificados como “Zonas Pulso de Vida”, que funcionan como puntos de referencia inmediata para cualquier mujer en situación de riesgo. Estos espacios, señalizados con material oficial, permiten activar protocolos de auxilio rápido y consolidan la estrategia como un mecanismo de protección comunitaria previo a los eventos masivos.

Con estos resultados, la Estrategia Pulso de Vida refuerza su presencia en los espacios públicos y se consolida como un mecanismo de protección comunitaria previo a los eventos masivos, asegurando entornos seguros y libres de violencia para niñas y mujeres.