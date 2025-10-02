Guadalajara

Ocho talleres de repostería, belleza y confección beneficiarán a delegaciones del municipio; además se reforzaron acciones de protección a la infancia.

DIF y Gobierno de El Salto impulsan proyectos comunitarios de capacitación

Por Ricardo Gómez

El Gobierno Municipal de El Salto y el DIF local entregaron insumos para proyectos de capacitación en áreas de salud y bienestar comunitario, con el propósito de empoderar a grupos vulnerables mediante talleres que promuevan el aprendizaje y el autoempleo.

En total, son ocho talleres distribuidos en diferentes delegaciones, donde las y los participantes podrán desarrollar actividades de repostería, cultura de belleza y corte y confección, con la posibilidad de generar ingresos para sus familias.

La distribución de talleres quedó de la siguiente manera:

  • Repostería – Infonavit El Castillo
  • Cultura de Belleza – San José del Quince
  • Repostería – Las Pintas
  • Repostería – Las Pintitas
  • Corte y confección – Lomas de El Salto
  • Corte y confección – La Higuera
  • Repostería – Loma Bonita 1
  • Repostería – Loma Bonita 2

Durante el acto también se entregaron suministros del proyecto de Protección a la Infancia, orientado a la prevención y defensa de los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes.

La presidenta municipal, Nena Farías, y la presidenta del DIF, Monserrat Farías, encabezaron la entrega y reconocieron el esfuerzo de los grupos beneficiados desde el inicio de la administración.

“La transformación y el progreso siguen firmes en El Salto, fortaleciendo a las familias y construyendo un mejor futuro para todas y todos”, señaló la alcaldesa.

