DIF y Gobierno de El Salto impulsan proyectos comunitarios de capacitación

El Gobierno Municipal de El Salto y el DIF local entregaron insumos para proyectos de capacitación en áreas de salud y bienestar comunitario, con el propósito de empoderar a grupos vulnerables mediante talleres que promuevan el aprendizaje y el autoempleo.
En total, son ocho talleres distribuidos en diferentes delegaciones, donde las y los participantes podrán desarrollar actividades de repostería, cultura de belleza y corte y confección, con la posibilidad de generar ingresos para sus familias.
La distribución de talleres quedó de la siguiente manera:
- Repostería – Infonavit El Castillo
- Cultura de Belleza – San José del Quince
- Repostería – Las Pintas
- Repostería – Las Pintitas
- Corte y confección – Lomas de El Salto
- Corte y confección – La Higuera
- Repostería – Loma Bonita 1
- Repostería – Loma Bonita 2
Durante el acto también se entregaron suministros del proyecto de Protección a la Infancia, orientado a la prevención y defensa de los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes.
La presidenta municipal, Nena Farías, y la presidenta del DIF, Monserrat Farías, encabezaron la entrega y reconocieron el esfuerzo de los grupos beneficiados desde el inicio de la administración.
“La transformación y el progreso siguen firmes en El Salto, fortaleciendo a las familias y construyendo un mejor futuro para todas y todos”, señaló la alcaldesa.