Localizan predio en Tequila, con 70 mil plantas de mariguana

Mariguana destruida por la Policía del Estado

Un terreno sembrado con cerca de 70 mil plantas de mariguana, con un peso estimado en 105 toneladas, fue localizado por la Policía del Estado en el municipio de Tequila.

El plantío fue descubierto en el predio conocido como La Cueva, cuando agentes de la Policía Regional realizaban un recorrido de patrullaje en el Camino de Tequila hacia el poblado de El Salvador, y descubrieron un terreno de aproximadamente de 200 x 200 metros, que usualmente era utilizado para la siembra de maíz, en donde detectaron varias plantas del estupefaciente, de una altura de entre 1.5 y 2 metros.

Tras notificar a un agente del Ministerio Público sobre el hallazgo, los elementos realizaron la destrucción del plantío.

No se reportaron personas detenidas.

Apenas El 26 de septiembre, en Hostotipaquillo, la Policía de Jalisco aseguró y destruyó 37 mil 200 plantas, equivalentes a 52.5 toneladas.