Tlaquepaque se suma a la jornada nacional de limpieza y reforestación del río Lerma-Santiago

En un esfuerzo conjunto entre los tres niveles de gobierno, el municipio de San Pedro Tlaquepaque se unió a la jornada de limpieza y reforestación del río Lerma-Santiago, como parte del Compromiso 92 de la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, que busca el saneamiento y la recuperación de los principales cuerpos de agua del país.

jornada nacional de limpieza y reforestación del río Lerma-Santiago (Cortesía)

El Compromiso 92 contempla acciones en los ríos Lerma-Santiago, Tula y Atoyac, considerados los tres más contaminados de México. El objetivo es restaurar ecológicamente estas cuencas mediante la rehabilitación de plantas de tratamiento, la vigilancia de descargas contaminantes y la realización de jornadas comunitarias de limpieza y reforestación.

En Tlaquepaque, las labores se llevaron a cabo en la colonia Emiliano Zapata, dentro de la delegación San Martín de las Flores, específicamente en el arroyo de Enmedio, uno de los afluentes del Lerma-Santiago.

Durante su participación, la presidenta municipal, Laura Imelda Pérez Segura, destacó la importancia de la colaboración entre los tres órdenes de gobierno y la ciudadanía para lograr una recuperación ambiental efectiva.

“Este es un esfuerzo colectivo. El compromiso de la presidenta Claudia Sheinbaum es claro: rescatar nuestros cuerpos de agua con la participación de la sociedad. No podemos seguir viendo los arroyos como extensiones del drenaje”, afirmó Pérez Segura.

“Nuestro personal se suma a esta jornada con el ejemplo y el compromiso de construir un Tlaquepaque más limpio y sustentable”, añadió.

Por su parte, Claudia Gómez Godoy, comisionada presidencial del Organismo de Cuenca Lerma-Santiago, informó que desde hace un año se trabaja con expertos, autoridades y colectivos sociales en un diagnóstico y planeación integral para lograr un saneamiento real y sostenible.

“Este es un esfuerzo sin precedentes que busca que las comunidades vuelvan a ver el río como un espacio de vida”, destacó Gómez Godoy.

En tanto, Karina Hermosillo Ramírez, coordinadora general estratégica de Gestión del Territorio, subrayó que la protección del medio ambiente es una tarea compartida.

“Al limpiar y sembrar árboles, también sembramos conciencia. Estamos a tiempo de revertir el daño si actuamos con compromiso y unidad”, expresó.

La jornada contó con la participación de representantes de los tres niveles de gobierno, entre ellos: