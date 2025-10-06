Pide Lomelí a Lemus dejar confrontaciones y reconocer avances del gobierno federal

El senador por Jalisco, Carlos Lomelí Bolaños, celebró los siete años de la victoria de Morena en México y resaltó los logros alcanzados durante el primer año de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, entre ellos que “México es el segundo país del continente con mayor igualdad social, por debajo de Canadá” y que “más del 82 por ciento de las familias mexicanas son beneficiarias de los programas del bienestar”.

Durante su mensaje, el legislador criticó a los opositores por minimizar los avances del gobierno federal y afirmó que “los intentos por desmentir estos esfuerzos no son más que reflejo del miedo a un México más justo y equitativo”.

Lomelí Bolaños también lamentó las declaraciones del gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, quien acusó que la federación “acarreo personas de otros estados” para asistir al informe de la presidenta Claudia Sheinbaum realizado en la entidad.

El senador recordó que “el día del evento, la Presidenta, como gran mandataria que es, pidió respeto para el Gobernador, sin embargo éste, al día siguiente, en un intento de rescatar su dignidad, declaró de una forma mal agradecida que la estrategia del gobierno federal era haber acarreado 100 camiones de otros estados vecinos, con viáticos de torta y refresco, lo que calificó como un montaje en su contra”.

El también presidente del Consejo Estatal de Morena aseguró que “el rechazo manifestado por los jaliscienses queda en la memoria colectiva y en los videos que circulan en las redes”, y sostuvo que lo relevante “no fue la magnitud de la gritiza, sino la incapacidad de aceptar el rechazo”.

Añadió un mensaje directo al mandatario estatal: “Le doy un consejo, en política fingir sordera no es buena estrategia, póngase a trabajar y a recuperar la confianza de los jaliscienses”.

Lomelí Bolaños recordó que “su antecesor, Enrique Alfaro, conoció los mismos abucheos y esto se repite porque tarde que temprano el pueblo regresa al político a su tamaño real”.

El senador también cuestionó el liderazgo del gobernador al señalar que “usted no fue electo por la mayoría, lo eligió la fracción suficiente que logró con todas las artimañas que conocemos del proceso, y usted vive engañado y cree que todos lo quieren. Pero cada abucheo irá desnudando esa falsa ilusión”.

Finalmente, pidió al gobernador dejar la confrontación con la federación: “No es usted tan grande y mucho menos importante, nuestra Presidenta no pierde el tiempo en banalidades y los jaliscienses lo saben”, concluyó Lomelí Bolaños.