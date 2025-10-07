Autorizarán provisionalmente al autotransporte federal circular sin placas

La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) autorizará que unidades de autotransporte federal circulen con permisos provisionales en tanto se entregan las placas y los engomados correspondientes.

La disposición fue publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) y entrará en vigor a partir de este 8 de octubre; los permisos tendrán una vigencia de 180 días naturales contados a partir de su emisión, de acuerdo a lo que informó la SICT.

Se dijo que “la medida aplica para los vehículos permisionarios del servicio de autotransporte federal en sus diversas modalidades, servicios auxiliares y transporte privado”.

“La Dirección General de Autotransporte Federal de la SICT señala que el permiso deberá portarse en un lugar visible y este deberá contener el número de identificación vehicular asignado, así como un código QR con la información de la tarjeta de circulación y los datos de registro del Sistema Institucional de Autotransporte Federal (SIAF)“, agregó la dependencia del Gobierno de la República.

Indicó que se busca garantizar certeza jurídica y control administrativo. “Lo anterior, sin perjuicio de que esta Secretaría determine, en su caso, la incorporación de medidas adicionales de seguridad, como sellos, gráficos, emblemas, logotipos, escudos, leyendas y demás determinaciones administrativas oficiales”.

Manifestó que los permisionarios podrán hacer uso del “balizamiento” como medida complementaria de identificación de los vehículos que circulen en las carreteras de jurisdicción federal, de conformidad con el Aviso publicado en el Diario Oficial de la Federación el 7 de febrero de 2025.

También informó que el permiso constituye exclusivamente una medida administrativa temporal para efectos de identificación vehicular, en tanto se realiza la entrega de las placas metálicas correspondientes.

Añadió que los permisionarios deben conservar en todo momento, las obligaciones y responsabilidades establecidas en la normatividad vigente.

La dependencia federal explicó que notificará oportunamente la fecha y el procedimiento para la entrega de las placas metálicas asignadas y que la autorización tendrá plena validez jurídica y surtirá los mismos efectos que la portación de la placa metálica durante la vigencia del permiso.