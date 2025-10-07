Se trabó la aprobación de la Reforma Judicial en el Congreso de Jalisco

. Diputada Brenda Carrera.

En la sesión del pleno del Congreso el dictamen sobre la Reforma Judicial generó un fuerte debate entre los dos bloques. El grupo opositor conformado por Morena, con el respaldo del PRI y del PAN, Futuro, Hagamos y PT, no pudieron sacar adelante la reforma al Poder Judicial, porque requerían el voto calificado de 26 de los 38 diputados y no los tenían.

Únicamente se presentó a primera lectura el dictamen de las reformas a la Constitución, para que en 2027 se realicen elecciones de jueces y magistrados.

La bancada de MC y el PVEM pidieron que la Reforma Judicial se votará en esta misma sesión, sin embargo, no lo consiguieron, por lo que el tema se aplazó por lo menos hasta el viernes. Los naranjas pedían poner a votación el asunto, porque sabían que a la oposición no les alcanzaban los votos.

La diputada Brenda Carrera, cambió la correlación de fuerzas al pronunciar un encendido discurso en el que abandonó las filas morenistas y anunció que se suma a la bancada del PVEM. Además, el diputado del Partido del Trabajo (PT), Sergio Martín Castellanos, no se presentó a la sesión, lo que le restaba dos votos a la oposición.

“Por todo lo anterior, hoy me bajo de ese avión, me pesa dejar a dos de mis compañeros en manos de estos secuestradores y espero que al igual que yo se liberen a tiempo y lleguen a salvo a sus metas y eso, si los dejan. Presidenta Luisa María Alcalde seguiré aportando mi esfuerzo a la Cuarta Transformación desde otra trinchera”, argumentó.

Por parte de MC, la legisladora Verónica Jiménez, criticó al PAN por aliarse con Morena para tratar de sacar adelante la Reforma Judicial, lo que al final no consiguieron.

“Lo que hoy Acción Nacional hizo es traicionar a los electores, busquen la justificación que quieran, vístanse de patriotas, de nacionalistas, de estadistas, hablen del nivel de debate, de cómo se tienen que resolver las cosas en este Congreso, son justificaciones”, expresó.

Julio Hurtado, diputado del PAN, explicó que MC se opone al dictamen de la Reforma Judicial que se aprobó en comisiones, porque ya no tendrán el control de los magistrados del Poder Judicial, como lo tuvieron con el anterior gobernador Enrique Alfaro.

“¿Saben por qué (MC) en esta Reforma en particular están en contra?, porque ésta les quita el control que tienen del Poder Judicial, porque esta, al igual que otras les resta poder y ahí ya se pusieron a brincar, ahí ya se espantaron y sí, es cierto, por eso cambiaron el discurso de ayer en la noche, todavía hoy en la mañana estaban dando entrevistas que les parecía tan apresurada la aprobación del dictamen en la Comisión, que en siete minutos, ahorita ya querían que se estrecharan términos. Ah caray, qué pasó”, explicó.

El coordinador de los legisladores de Morena, Miguel de la Rosa, explicó que más allá de la Reforma Judicial, MC ahora sabe que para sacar temas como el Presupuesto Estatal 2026, los opositores tienen los 20 votos para frenar el proyecto que les envíe el gobernador Pablo Lemus.

La presidenta del Congreso, Marta Arizmendi, ante los ánimos encendidos en las galerías, debió llamar al orden.

“Así que les pido por favor, quienes estén manifestándose que no sean partes integrantes de las diputadas y diputados presentes, guarden silencio y orden, si no, les solicitaré que sean retirados de esta sesión”, enfatizó. (Dejar algunos aplausos)

Tras la sesión del pleno, sesionó la Junta de Coordinación Política para definir que, en las próximas 48 horas, la Comisión de Seguridad y Justicia debe sesionar para resolver si apoya o no el dictamen de la Reforma Judicial, tras de lo cual el pleno tendrá que votar al respecto.