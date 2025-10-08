Matan a su hija y por mensajes de WhatsApp le hacen creer durante un año que estaba viva

Nanci Yadit Hernández Carrillo fue asesinada a golpes en enero del 2024; su cuerpo apareció maniatado, abandonado en bolsas y una toalla, en las cercanías del Estadio Akron, sede del Club Guadalajara, el día 24 de ese mes. A lo largo de un año, su madre, la señora Viviana, quien residía en Tabasco y desconocía lo ocurrido a la muchacha, estuvo recibiendo mensajes a través de WhatsApp, de parte de alguien que se hizo pasar por su hija.

EL 22 de enero de 2025, la comunicación se suspendió y la madre, preocupada, quiso levantar denuncia tanto en Tabasco como en Jalisco, pero no se la recibieron porque en el Ministerio Público de uno y otro estado, declinaban la competencia del caso. En mayo de este año intervino la Fiscalía General de la República y poco después se detuvo a un hombre involucrado en los hechos; ahora se sabe que el cadáver de Nanci Yudit ha estado todo este tiempo -más de un año ocho meses- en la morgue del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses.

Del caso no hay información oficial, salvo que la FGR reconoce que lleva las investigaciones en la Ciudad de México. Medios de comunicación y redes sociales han difundido que con tal de poder buscar a su hija desde enero de este 2025, la señora Viviana vendió su casa y otras pertenencias de valor para poder tener dinero y moverse de Tabasco a Jalisco.

En aquel estado le decían que el caso le correspondía investigarlo a Jalisco, pero aquí argumentaban que la línea telefónica de Nanci Yudit estaba activa en Tabasco, por lo que la competencia de la indagatoria, recaía en aquella entidad; de nada sirvió que ella hubiera indagado en la compañía telefónica que la línea había sido reasignada a un nuevo cliente y por eso aparecía activa allá.

Nanci Yudit había venido a trabajar a Zapopan y se estableció en la Colonia Paraísos del Colli; poco después se hizo novia de un hombre con el que al parecer tenía problemas.

En julio de este año, luego de que la FGR se encargó del asunto, se logró la captura de un sospechoso, quien actualmente está vinculado a proceso. Pero la autoridad no ha precisado de quién se trata o si era el novio de Nanci, mucho menos la causa del crimen.

