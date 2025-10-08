Tlajomulco entrega renovación integral de la calle Lázaro Cárdenas en Lomas de Tejeda

El Gobierno de Tlajomulco de Zúñiga entregó la renovación integral de la calle Lázaro Cárdenas, ubicada en la colonia Lomas de Tejeda, con una inversión de 5.2 millones de pesos, como parte del compromiso municipal de mejorar la movilidad, los servicios y la seguridad vial en esta zona.

Durante el acto inaugural, el presidente municipal, Gerardo Quirino Velázquez Chávez, destacó que esta obra responde a los compromisos asumidos con la comunidad y refuerza la política de su administración orientada a ofrecer resultados tangibles.

“Contento de poder visitar una vez más a Lomas de Tejeda, a todas nuestras amigas y amigos, y de poder venir a arrancar esta calle que fue parte de los compromisos que hicimos: Lázaro Cárdenas, en una etapa. Hay que decirlo, el compromiso que hice es que íbamos a poderla extender en lo subsecuente un poquito más, pero sobre todo venimos aquí juntos a sumar esfuerzos”, expresó el alcalde.

La obra contempló la pavimentación de 200 metros lineales con concreto hidráulico de alta durabilidad, la instalación de nuevas redes hidráulica y sanitaria, así como la construcción de banquetas amplias e incluyentes que facilitan la accesibilidad y seguridad peatonal. También se colocó alumbrado público moderno, lo que mejora la iluminación y contribuye a la seguridad del entorno.

El director de Obras Públicas, Celso de Jesús Álvarez Solórzano, detalló que el proyecto fue planeado con criterios técnicos de durabilidad y funcionalidad urbana.

“Metimos redes hidrosanitarias; aprovechamos para instalar tubería nueva que nos dure muchos años. El concreto mejora las condiciones y la durabilidad; es un material que cuando menos nos va a durar 60 o 70 años antes de requerir mantenimiento. Con esto garantizamos una infraestructura sólida y de larga vida útil”, destacó.

Durante su visita, Velázquez Chávez adelantó que el gobierno municipal continuará destinando recursos para fortalecer la infraestructura comunitaria de Lomas de Tejeda y anunció un nuevo compromiso para el próximo año.

“Pero sí o sí, el siguiente año tiene que tener su plaza pública Lomas de Tejeda. Fue un compromiso que hicimos: con su kiosco, sus bancas, una explanadita para cuando hagan un evento o algo. Vamos a buscar la alternativa”, afirmó.

El Dato

• La renovación de la calle Lázaro Cárdenas incluyó pavimento de concreto hidráulico, redes hidráulica y sanitaria nuevas, banquetas accesibles y alumbrado público moderno.

• Inversión total: 5.2 millones de pesos.