Resguarda Tlajomulco a cría de tigre asegurada por PROFEPA

La Unidad de Rescate de Fauna Silvestre de Tlajomulco (URFST) recibió bajo su resguardo temporal a una cría hembra de tigre (Panthera tigris) de alrededor de cinco meses de edad, asegurada por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) y canalizada a esta dependencia municipal mientras se determina su situación legal.

El ejemplar fue trasladado al Centro Integral Veterinario Jardines, donde especialistas realizaron una valoración médica completa, incluyendo estudios radiográficos, química sanguínea y biometría hemática, con el fin de conocer su estado general de salud.

El director de la Unidad de Acopio y Salud Animal Municipal (UNASAM), Luis Alberto Cayo Cervantes, informó que “el ejemplar presentó una leve deshidratación y bajo nivel de anemia, que todavía no es de gravedad, por lo que se inició con el protocolo médico para que recupere los niveles normales de plaquetas”.

Tlajo rescata tigre (Cortesía)

Agregó que “se encuentra en aparentes buenas condiciones, sin embargo, estamos en espera de más resultados del laboratorio para tener un diagnóstico preciso del ejemplar”.

La cría permanecerá bajo observación y cuidados veterinarios en las instalaciones de la URFST por tiempo indefinido, hasta que las autoridades ambientales determinen su destino final.

La UNASAM exhortó a la ciudadanía a reportar cualquier avistamiento de fauna silvestre lesionada o vulnerable dentro de zonas urbanas al número 33 31 38 30 98, para brindar atención oportuna y favorecer su reintegración a la vida libre.