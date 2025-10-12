Convoca Tlaquepaque al Concurso de Altares de Muertos

Tlaquepaque convoca a su concurso de altares de muerto

En el marco del Festival del Día de Muertos 2025, el Gobierno de San Pedro Tlaquepaque lanzó la convocatoria para participar en el Concurso de Altares de Muertos, que se llevará a cabo del 28 de octubre al 2 de noviembre en el Centro Cultural El Refugio, uno de los recintos más emblemáticos del municipio.

El director de Cultura, Óscar Carrillo Villa, informó que el concurso busca preservar las tradiciones mexicanas y promover la creatividad y participación de la comunidad.

“Las y los interesados podrán inscribirse hasta el 23 de octubre, en el área de Cultura, en un horario de 10:00 a 14:30 horas, para que el montaje quede listo el 26 de octubre y pueda exhibirse al público a partir del día 28”, explicó.

Carrillo Villa precisó que los altares y ofrendas deberán apegarse a las características tradicionales del Día de Muertos y podrán dedicarse a una persona fallecida o a un tema simbólico. Además, el montaje deberá incluir una ficha informativa que explique su dedicatoria, tema y elementos representativos.

El jurado calificador evaluará la originalidad, impresión general, limpieza, uso de materiales y presentación final, además del cuidado y mantenimiento diario durante la exhibición.

“El primer lugar recibirá cinco mil pesos; el segundo, tres mil; y el tercero, dos mil”, anunció el funcionario.

La ceremonia de premiación se llevará a cabo el 3 de noviembre, una vez concluida la exhibición de los altares, que formarán parte de las actividades culturales del festival, junto con desfiles, conciertos y muestras artísticas.

Los altares deberán ajustarse al espacio asignado por la organización, y el incumplimiento de las reglas de mantenimiento podrá derivar en la descalificación del participante.

El Centro Cultural El Refugio se encuentra ubicado en calle Donato Guerra No. 160, en la zona Centro de San Pedro Tlaquepaque.