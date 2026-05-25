Buscan a 80 nuevas conductoras de transporte público

Buscan a nuevas conductoras de transporte público en Jalisco

El Gobierno de Jalisco, a través de la Secretaría de Transporte (SETRAN), dio a conocer la convocatoria del programa Mujeres Conductoras, que en 2026 llegará a la sexta generación.

“Con el propósito de acercar esta oportunidad de capacitación y empleo a más regiones del estado, para esta edición el programa crecerá fuera del Área Metropolitana de Guadalajara (AMG), y llegará a Puerto Vallarta, Tepatitlán y Zapotlán el Grande (Ciudad Guzmán)”.

Se informa que dentro de las novedades de esta sexta generación, las participantes recibirán por primera vez el estudio toxicológico, (antidoping), sin costo, además de que el Gobierno del Estado cubrirá la capacitación, licencia y gafete de transporte público.

“Las beneficiarias también contarán con acompañamiento psicológico durante el proceso de formación y, al concluir, accederán a una bolsa de trabajo integrada por distintas empresas del sector transporte”, señalan las autoridades.

La estrategia impulsa una movilidad más incluyente y con mayor participación de mujeres en espacios que históricamente son ocupados por hombres, destacó Karina Hermosillo Ramírez, coordinadora General Estratégica de Gestión del Territorio.

“La movilidad del futuro no se construye solamente con mejores unidades o rutas. Se construye también con más igualdad, con más oportunidades y con más mujeres ocupando los espacios que les pertenecen”, afirmó.

Por su parte, Diego Monraz Villaseñor, secretario de Transporte, explicó que en las anteriores cinco generaciones se capacitaron en total a 239 mujeres, quienes han obtenido herramientas, habilidades y poder obtener su licencia de conducir como transporte público, colectivo y masivo.

Diego Monraz informó que ya hay mujeres conductoras de la última generación que están trabajando tanto en SITEUR como en Peribús, y actualmente hay diez que están ingresando para trabajar en las nuevas rutas y el nuevo sistema de la Línea 5 del Aeropuerto, del SITEUR.

REGISTRO DE ASPIRANTES Y APOYO ECONÓMICO

En la presentación de la convocatoria se dijo que las mujeres que concluyan satisfactoriamente el programa recibirán un apoyo económico de 11 mil pesos.

El registro para las mujeres interesadas deberá realizarse exclusivamente en https://milicencia.jalisco.gob.mx/mujeresconductoras (https://milicencia.jalisco.gob.mx/mujeresconductoras/)/, donde las aspirantes presentarán la documentación requerida.

En la presente semana se publicarán los lineamientos de operación del programa Mujeres Conductoras, para que estén pendientes a través de canales oficiales. Tenemos hasta 80 lugares: 25 para Área Metropolitana de Guadalajara, 25 para Puerto Vallarta, 15 y 15 para Tepatitlán y Zapotlán El Grande”, agregó Moreno Barajas.

El registro iniciará al día siguiente que se publique la Convocatoria en el Periódico Oficial El Estado de Jalisco y estará abierto por 30 días naturales para cada sede, o hasta agotar los cupos por región, lo que ocurra primero.

Para saber más:

● En las cinco generaciones previas egresaron 239 mujeres.

De ese número 33 mujeres son egresadas de la primera generación, 41 de la segunda, 63 conductoras de la tercera, 56 de la cuarta y 46 de la quinta.

● 28 por ciento del total de las mujeres egresadas de la 5ta generación se encuentra operando ya en transporte público.

● Diez mujeres más están en proceso de capacitación para ingresar al SITEUR.

● Para realizar la inscripción, se cuenta con un horario de atención de 9:00 a 18:00 horas en las oficinas de la Dirección de Cultura Vial de la SETRAN.