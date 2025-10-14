Alcaldes de Los Altos exigen a la SICT que se reparen carreteras federales, 45, 70 y 80 en Jalisco

. .

IGNACIO PÉREZ VEGA

Las carreteras federales, 80, 45 y 70 que recorren las regiones Altos Sur y Altos Norte requieren una intervención urgente. Por ello, las presidentas municipales de Encarnación de Díaz y Jalostotitlán, así como los presidentes municipales de Lagos de Moreno y Ojuelos, presentaron una exigencia por escrito en el Congreso del Estado, con el apoyo de la diputada de MC, Verónica Jiménez.

Además, en el escrito le piden a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), que las obras de la autopista 80D, en el tramo entre Zapotlanejo-Lagos de Moreno se agilicen, pues tiene meses en reparaciones.

Las largas filas han generado incluso que ya se hayan establecido ahí vendedores ambulantes, que ofrecen su mercancía en los carriles de la autopista.

Ahí el reclamo es a la empresa concesionaria Red de Carreteras de Occidente (RCO), que realiza trabajos de reparación en cuatro frentes y genera demoras de una hora o más a los automovilistas y camiones de carga, dijo la diputada de MC, Verónica Jiménez.

“Las carretas son federales y no tienen el debido mantenimiento y están causando accidentes, pérdidas económicas y más tiempo para los ciudadanos en su tránsito. Tenemos la autopista con obra, son cuatro tramos de obra los que tenemos en la autopista, pero además tenemos tramos en la libre que no están siendo atendidos Entendemos que el recurso para la carretera libre lo tiene que etiquetar el gobierno federal y el de la cuota tendría que ser la empresa, por medio del mantenimiento que tiene la concesión”, dijo Verónica Jiménez.

El alcalde de Lagos de Moreno, Édgar González Chávez, dijo que la carretera federal 80, conecta desde Barra de Navidad, Jalisco –en el océano Pacífico- a Tampico, Tamaulipas –en el golfo de México- por lo que es muy importante rescatarla. El tramo que requiere reconstrucción está en el paso de Tepatitlán, San Juan de los Lagos, Jalostotitlán y Lagos de Moreno.

Juan Carlos Jasso, alcalde de Ojuelos, dijo que la carretera federal 70 también necesita atención, esa vía conecta a Ojuelos con Aguascalientes y la de mayor riesgo es la carretera federal 80, además de la autopista de cuota 80 D, que cobra alrededor de 600 pesos, por el tramo de 180 kilómetros, entre Zapotlanejo y Lagos de Moreno.

Las autoridades municipales alteñas y la legisladora local esperan una buena respuesta de la SICT y en concreto de la presidenta Claudia Sheinbaum, para que asignen dinero extra en lo que resta de este año para las tres carreteras libres de jurisdicción federal.

Las presidentas de Jalostotitlán, Judith Macías Ramírez y de Encarnación de Díaz, Érika Cuevas Fuentes, señalaron que han establecido diálogo con la directora del Centro Jalisco de la SICT, María Padilla, quien es nativa de Jalostotitlán.