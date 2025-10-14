Presenta Vero Delgadillo detalles del FIFA Fan Festival en el centro de Guadalajara

El Centro Histórico de Guadalajara se convertirá en el corazón de la fiesta mundialista en 2026, al ser sede oficial del FIFA Fan Festival, un espacio donde se celebrará la cultura, la gastronomía y la música de Jalisco y de México durante la Copa del Mundo 2026.

Verónica Delgadillo (Cortesía)

La Presidenta de Guadalajara, Verónica Delgadillo, presentó los detalles del evento y destacó que el festival se llevará a cabo en tres puntos emblemáticos: Plaza Liberación, Plaza de Armas y Paseo Alcalde. En conferencia de prensa, explicó que la Plaza Liberación será el punto principal de transmisiones de los partidos, Plaza de Armas fungirá como corredor gastronómico, y Paseo Alcalde se convertirá en la zona de activaciones FIFA.

“Vamos a tener gastronomía y sabor local, queremos que quienes nos visiten se encuentren con los sabores de nuestra tierra, con una cultura muy mexicana y muy tapatía, con ese orgullo que habita en Guadalajara y que se puede palpar en cada espacio”, señaló Delgadillo.

La Presidenta agregó que se espera una afluencia de entre 65 mil y 70 mil personas diarias, durante 39 días de actividades, lo que representa una asistencia estimada de más de dos millones y medio de visitantes. Además, adelantó que se llevarán a cabo activaciones en colonias tapatías para que el ambiente del Mundial llegue a todos los rincones de la ciudad.

“Queremos que el Mundial se viva en cada rincón, no solo en el Estadio Guadalajara o en el Centro Histórico, sino en toda la ciudad”, añadió.

El Gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, destacó que el Mundial dejará un importante legado en materia de infraestructura, movilidad y espacios públicos, así como una derrama económica significativa. “El Mundial 2026 es una gran oportunidad para transformar a Jalisco. Somos la sede más mexicana del Mundial y el mundo nos estará mirando. Es momento de posicionarnos globalmente”, afirmó.

Durante la presentación, Lemus entregó el balón Trionda y la bufanda oficial del Mundial a la exgolfista Lorena Ochoa, quien fue nombrada embajadora de la sede Guadalajara. La deportista aseguró sentirse orgullosa del nombramiento y del papel que jugará Jalisco durante el torneo. “Como buena mexicana y deportista, creo en la importancia de la cultura, la unión y el orgullo por nuestro estado. Estoy segura de que Jalisco será la mejor sede del Mundial”, expresó.

Por su parte, el Alcalde de Zapopan, Juan José Frangie, recordó que el 18 de junio de 2026 la Selección Mexicana debutará en Jalisco durante su primer partido oficial de la Copa del Mundo. “Estamos trabajando en equipo para que este Mundial trascienda las fronteras del Área Metropolitana de Guadalajara y sea recordado como la sede más mexicana y vibrante de todas”, afirmó.

En la conferencia también participaron Ivar Sisniega, presidente ejecutivo de la Federación Mexicana de Futbol, y Mikel Arriola, presidente de la FMF, quienes reconocieron el trabajo coordinado entre los gobiernos estatal y municipal, y aprovecharon para invitar a los aficionados a apoyar a la Selección Mexicana en su próximo partido contra Ecuador, que se disputará este martes en el Estadio Akron.

Con el FIFA Fan Festival, Guadalajara se prepara para recibir a miles de visitantes de todo el mundo, consolidándose como una de las sedes más importantes del Mundial 2026 y mostrando el espíritu festivo, hospitalario y orgullosamente mexicano de Jalisco.