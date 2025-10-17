SISEMH y Mercado Libre firman convenio para fortalecer a emprendedoras de Jalisco

. El acuerdo impulsará la autonomía económica de las mujeres.

La Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres (SISEMH) y la empresa Mercado Libre formalizaron una alianza estratégica para implementar el programa Emprende ProMujer, con el objetivo de fortalecer a micro, pequeñas y medianas empresas lideradas por mujeres en Jalisco.

El convenio contempla capacitaciones, mentorías y herramientas tecnológicas que permitirán a las emprendedoras consolidar sus negocios, avanzar hacia su autonomía económica y reducir la brecha digital. Las acciones estarán enfocadas en el uso de plataformas digitales, educación financiera y gestión de emprendimientos.

Capacitación con enfoque de género y tecnología

Durante la firma del acuerdo, Fabiola Loya Hernández, titular de la SISEMH, subrayó que muchas emprendedoras enfrentan obstáculos por la falta de acceso a herramientas clave. “Esta colaboración con Mercado Libre nos va a permitir trabajar en el eje de autonomía económica, pero como en un efecto carambola, también nos ayuda a sacar a las mujeres de contextos de vulnerabilidad y romper ciclos de violencia”, expresó.

Por su parte, Adriana Prieto, gerente de Sustentabilidad de Mercado Libre México, destacó el compromiso de la empresa con la igualdad de oportunidades. “Esta alianza con la SISEMH busca impulsar a más mujeres a emprender, crecer y consolidar sus negocios con el apoyo de las plataformas digitales mediante el programa Emprende ProMujer”, señaló.

Primera etapa: acompañamiento especializado

La primera fase del programa beneficiará a mujeres que participan en los programas estatales Fuerza Mujeres y Empresarias de Alto Impacto, quienes recibirán acompañamiento especializado para fortalecer sus proyectos y avanzar hacia su independencia financiera.

En el evento también estuvieron presentes Chelsea Estrada, supervisora de Relaciones con Gobierno y Política Pública de Mercado Libre; Ana Gabriela Velasco García, subsecretaria de Igualdad de Género; y directoras de área de la SISEMH.

Con iniciativas como esta, el Gobierno de Jalisco reafirma su compromiso de impulsar la participación económica de las mujeres, promover su independencia financiera y generar condiciones de igualdad de oportunidades en todos los ámbitos.