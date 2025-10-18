El Gobierno de Jalisco, a través de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública (SIOP) y en coordinación con el Ayuntamiento de Zapopan, iniciará el próximo miércoles 22 de octubre de 2025 los trabajos de pavimentación con concreto hidráulico en los carriles centrales de la avenida Juan Gil Preciado, una de las vialidades más transitadas del municipio.

Inicia pavimentación con concreto hidráulico en carriles centrales de Juan Gil Preciado (Cortesía)

El proyecto contempla la rehabilitación de seis carriles en total —tres por sentido—, con el propósito de mejorar la durabilidad del pavimento y atender de manera definitiva el problema de los baches en la zona.

La primera etapa abarcará 500 metros, desde el nodo Colotlán en dirección al centro de Zapopan, y se llevará a cabo sin cierres totales a la circulación. Durante las obras se habilitará un carril de contraflujo en la zona central y permanecerán abiertos los dos carriles laterales, con el apoyo de la Policía Vial, que se encargará de agilizar el tránsito y orientar a los automovilistas.

Una vez concluido este primer tramo, los trabajos continuarán en el sentido contrario hasta completar la intervención total antes de finalizar el año.

Esta obra forma parte de la estrategia del gobernador Pablo Lemus Navarro para fortalecer la infraestructura vial metropolitana, mejorar la conectividad y garantizar traslados más seguros y eficientes para las y los ciudadanos, bajo la visión de desarrollo urbano #AlEstiloJalisco.