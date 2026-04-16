Familiares realizan protesta para exigir que se localice a Arturo, quien desapareció el 3 de abril

Arturo Castillo trabajaba en la venta de pirotecnia y tocaba en grupos musicales para completar el gasto familiar.

Arturo Castillo Olloqui, tiene 20 años de edad, abordó un taxi en la colonia Lomas de Oblatos, al oriente del municipio de Guadalajara, la tarde del viernes 3 de abril, para ir a trabajar a la casa de su patrón, quien lo empleó para realizar un trabajo de pirotécnica en Zacatecas.

Sin embargo, Arturo no llegó con su empleador. Respondió un mensaje de teléfono cuando iba a bordo del auto de alquiler, dirigido a Elizabeth, su pareja, y ese fue el último contacto que se tuvo con él.

Elizabeth Alcántar, también tiene 20 años de edad y es la pareja de Arturo. Ella está embarazada y está muy cercana la fecha para que reciba a su bebé, una niña a la que se refieren como su “princesa”. Sin embargo, la tarde de este miércoles salió a manifestarse, junto con los familiares y amigos de Arturo.

Vestidos de blanco y con mantas con la ficha de búsqueda de Arturo se manifestaron en la glorieta de las y los Desaparecidos. Llegaron junto a Catedral y por varios minutos cerraron el tráfico en avenida Hidalgo. Luego arribaron a Palacio de Gobierno, para exigir que la Fiscalía Estatal busque a Arturo Castillo.

“Esto sucedió la tarde del viernes 3 de abril, ya no supimos nada de él, perdimos la comunicación con él. La última vez que lo vimos fue en Lomas de Oblatos. Ya se presentó la denuncia, ya se abrió la carpeta de investigación, ya hicimos todo. No pedimos justicia, pedimos solamente que regrese con bien a su casa”, expresó Elizabeth, al señalar que quiere evitar problemas, con los posibles captores.

Arturo Castillo Olloqui mide 1.76 de estatura y tiene 20 años de edad. Es de complexión delgada y además de trabajar en la venta de pirotécnica, tocaba en un grupo musical para completar el ingreso familiar.

Varios colectivos como Guerreros Buscadores y Familias Unidas por Nuestros Desaparecidos (Fundej) han difundido la ficha de búsqueda de Arturo en redes sociales.

Sus familiares piden a los ciudadanos que, si saben algo de Arturo, lo informen a la Vicefiscalía de Personas Desaparecidas del Estado de Jalisco o a la Comisión de Búsqueda de Personas, al teléfono 33 3145 6314.