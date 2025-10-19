Avanza el programa “Pinta tu Fachada” en el polígono del Pueblo Mágico de Tlaquepaque

“Pinta tu Fachada” registra un avance del 80 por ciento en el polígono de Pueblo Mágico de San Pedro Tlaquepaque

El programa “Pinta tu Fachada” registra un avance del 80 por ciento en el polígono de Pueblo Mágico de San Pedro Tlaquepaque, donde se han rehabilitado más de 400 fachadas de un total de 500 contempladas, con el propósito de mejorar la imagen urbana y potenciar el atractivo turístico de esta emblemática zona.

El director de Centro Histórico, Roberto Torres Navarro, destacó que el éxito del programa ha sido posible gracias al trabajo conjunto entre ciudadanía y gobierno, lo que ha permitido recuperar el color, la armonía y el encanto tradicional de Tlaquepaque.

“Este programa abarca un polígono de 42 manzanas y busca embellecer el entorno, preservando el valor patrimonial y la identidad cultural que distinguen al centro histórico del municipio”, explicó el funcionario.

Avanza el programa "Pinta tu fachada"

Torres Navarro detalló que el esquema consiste en que los propios vecinos participan pintando sus fachadas, mientras que el Gobierno Municipal proporciona la pintura y, en algunos casos, personal del ayuntamiento apoya directamente en las labores, incluyendo la rehabilitación de herrería como puertas, ventanas y rejas.

Entre las fachadas intervenidas sobresalen el Centro Cultural El Refugio y el Mercado Juárez, espacios emblemáticos del corazón de Tlaquepaque.

Finalmente, el director informó que el polígono de Pueblo Mágico está conformado por 42 manzanas con cerca de 1,200 fachadas, de las cuales 500 fueron seleccionadas para su rehabilitación al encontrarse en mal estado.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal reafirma su compromiso con la conservación del patrimonio arquitectónico, el embellecimiento urbano y el fortalecimiento del turismo en uno de los destinos más representativos de Jalisco.