Disturbios en Nayarit tras detención de lugarteniente del “Mencho”; corporaciones de Jalisco, en alerta

Quemas de negocios en Nayarit. Redes sociales

La captura por parte de fuerzas federales en contra de Audias Flores Silva, alias “El Jardinero”, ha desatado una serie de bloqueos y ataques a establecimientos en Nayarit, y para tratar de prevenir dichos eventos en Jalisco, la Secretaría de Seguridad estatal informó que mantiene patrullajes en convoy con la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano en las zonas limítrofes con aquella entidad federativa, ademas de que se colocaron puntos de control.

Los patrullajes de alerta se realizan también en la Región Valles, vía aérea y terrestre, y en la Costa Norte, en Puerto Vallarta, según informó la autoridad jalisciense.

“El Jardinero” es considerado uno de los líderes del Cártel Jalisco Nuevo Generación e incluso se les mencionaba como posible sucesor de “El Mencho”.

BLOQUEOS Y DISTURBIOS EN NAYARIT; GOBIERNO PIDE A CIUDADANOS NO SALIR DE SUS CASAS

De forma similar a lo ocurrido en Jalisco el pasado 22 de febrero, en respuesta a la detención y abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, líder del CJNG, se reporta que en Nayarit este 27 de abril se han desatado actos vandálicos, balaceras y bloqueos carreteros, en zonas distintas de esa entidad federativa.

En Jalisco se mantiene alerta con patrullajes y puntos de control. FOTO: Secretaría de Seguridad Jalisco

Incluso, el Gobierno de Nayarit emitió un comunicado en el que “de manera preventiva, se invita a la ciudadanía a resguardarse en sus hogares y evitar salir de no ser necesario, atendiendo en todo momento las recomendaciones de las autoridades”.

Las autoridades nayaritas exhortaron a la sociedad “a colaborar con las instituciones, privilegiando la calma, la responsabilidad social y la confianza en el trabajo coordinado de seguridad. El Gobierno del Estado reafirma, que se ha coordinado lo necesario para garantizar la seguridad de las y los nayaritas, manteniendo vigi- lancia permanente y capacidad de respuesta ante cualquier eventualidad”.