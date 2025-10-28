Eligen al panista Julio Hurtado como presidente del Congreso de Jalisco

El legislador Julio Hurtado Luna, es representante del distrito 3, con sede en Lagos de Moreno. El PAN presidirá por primera vez la Mesa Directiva de la 64 Legislatura.

En sesión vespertina del Congreso del Estado, los ocho grupos parlamentarios acordaron elegir como presidente de la mesa directiva del Congreso, al diputado del PAN, Julio César Hurtado Luna, por un periodo de los siguientes seis meses, del 1 de noviembre al 30 de abril de 2026.

La integración de la mesa directiva recibió 32 votos de los legisladores asistentes, por lo que no hubo votos en contra.

La presidenta saliente del Congreso, Marta Arizmendi Fombona, diputada de Morena, comunicó la decisión.

“Como resultado de la votación de este cuerpo colegiado, se declaran como miembros de la mesa directiva a las y los diputados que fungirán a partir del 1 de noviembre de 2025 y hasta el día 30 de abril del 2026, como presidente, al diputado julio César Hurtado Luna, como vicepresidenta a la diputada Claudia Murguía Torres y como vicepresidenta a la diputada Alondra Fausto de León”, explicó.

La Junta de Coordinación Política (Jucopo) será presidida ahora por la diputada del PRI, María del Refugio Camarena, quien reemplaza al legislador de MC, José Luis Tostado Bastidas.

Se definió glosa del Primer Informe de Lemus

En la sesión legislativa se aprobó el formato de glosa del Primer Informe del gobernador Pablo Lemus, la cual se realizará del 18 al 27 de noviembre.

Por primera vez, comparecerá la secretaria de Inteligencia y Búsqueda de Personas, Edna Montoya, quien acudirá a rendir cuentas junto con el fiscal estatal, Salvador González de los Santos.

El director del Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA), Antonio Juárez Trueba, también fue citado por el Congreso para el 25 de noviembre, junto con el secretario de la Gestión Integral del Agua, Ernesto Marroquín Álvarez.